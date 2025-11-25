11月24日午前、高知県吾川郡いの町仁淀川の河原で手榴弾のようなものが見つかり、現場は一時騒然となりました。

夜になって、自衛隊による回収が行われました。



24日午後7時30分ごろ、陸上自衛隊京都桂駐屯地の不発弾処理隊の隊員2人が現場に到着し、手榴弾の回収へと向かいました。

手榴弾が見つかったのはいの町鹿敷の土佐和紙工芸村くらうどから西に約350メートルの所にある仁淀川の河原です。





警察によりますと11月24日午前10時40分頃、河原を散歩していた男性から「手榴弾みたいなものがある」と110番通報がありました。発見から約9時間。到着した自衛隊員2人が手榴弾の回収にあたりました。回収にかかった時間は約20分。自衛隊によりますと回収した手榴弾は直径約5センチ、高さ約13センチ、重さは約500グラムの鉄製の対人用手榴弾2つです。この手榴弾は旧日本軍が戦時中に使用していたものと同じ型のもので、安全ピンは付いたままコンクリートのようなもので固められていました。手榴弾の中には火薬が残っている可能性があり爆発の危険性がありました。回収後、午後8時過ぎに河原への立ち入り規制が解除され、回収した手榴弾は自衛隊の施設で処理されるということです。