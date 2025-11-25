¡Ø¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ¡Ù¡Ø°ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡Ù°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤¿¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤áÅß¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡ª
¡¡¤¤¤è¤¤¤è12·î¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ¯Ëö¤Îµ¤ÇÛ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤â¤¢¤ê¡¢²È¤ÇµÙ¤ß¤Î´ü´Ö¤ò²á¤´¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢2026Ç¯Åß¤ÎKADOAKWA¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¤Î¸¶ºî¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´¬¿ô¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Î3¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¿Í´Ö·ù¤¤¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¡Ö¿Í³°¡×¤¬¡È¥Ë¥ó¥²¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤ËÉëÇ¤⁉¡Ø¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ¡Ù
¡¡¤Þ¤º¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ¡¡¥Ò¥È¥ÞÀèÀ¸¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¿Í´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©¡Ù¡ÊÍèÀ´²Æ²ê¡§¸¶ºî¡ÊMFÊ¸¸ËJ¡Ë¡¢ÀôºÌ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¢¹ÈÌî¤¢¤Ä¡§¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º/³ÑÀî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥¹¡Ë¡£
¡Ö¿Í¤Ï¼«Ê¬¾¡¼ê¡×¡ÖÁ±°Õ¤Ï°°Õ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì ÀµÄ¾¼Ô¤¬ÇÏ¼¯¤ò¸«¤ë¡×¡Ä¡£³Ø¹»¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í´ÖÎí¡Ê¤Ò¤È¤Þ¤ì¤¤¡Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤ë»ö·ï¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶µ»Õ¤ò¤ä¤á¡¢¼Â²È¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤Ë¤É¤ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Ö¤·¤ÖºÆ½¢¿¦¤·¤¿Àè¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¿Í¤Ê¤é¤¶¤ë¡È¿Í³°¡É¤¬¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¡×¤À¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥é¥¹Ã´Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Îí¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î°§»¢¤Ç¿Í¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡©¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ÇÀ¸ÅÌ¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡£
¡¡²¿¤ä¤é²áµî¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÎí¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢Ä»¡ÊÉ´ÀåÄ»¡Ë¡¦¤¦¤µ¤®¡¦¿Íµû¡¦¥ª¥ª¥«¥ß¤È¤¤¤¦Â¿ºÌ¤Ê¼ïÂ²¤Ç¸ÄÀ¤âË¤«¤Ê¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿Í´Ö¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¼ïÂ²¤¬°ã¤¦¤¿¤á²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¸Ä¡¹¤Î»ö¾ð¤äÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤áÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î²÷³è¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤äÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ë»Ñ¤Ï¡¢Îí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï4´¬¤Ç´°·ë¡¢Ê¸¸Ë¤Ï¸½ºß4´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¢£¡Ö°ÌòÎá¾î¡×¤¬ÃÇºáÁ°Æü¤ËÁ°À¤¤Îµ²±¤ò¼è¤êÌá¤·¡Ä¡£ÃÇºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¶Ã¤¤Îµáº§¤¬¡ª¡Ø°ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡Ù
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø°ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¡Ê¤Û¤·¤Ê¡§Ãø¡¢¤×¤Ë¤Á¤ã¤ó¡§¸¶ºî¡¢À®À¥¤¢¤±¤Î¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡Ë¡£
¡¡²¦ÂÀ»Ò¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÅÝ¤ì¤¿ºÝ¤ËÅâÆÍ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬¼«Ê¬¤¬Á°À¤¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿²µ½÷¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¡Ä¡£¤·¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤Î¡Ö°ÌòÎá¾î¡×⁉ µ²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦ÌÀÆü¤Ïº§ÌóÇË´þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÃÇºá¤ÏÉÔ²ÄÈò¡£¡ÖºÇ°¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°À¤¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÄÉÊüÀè¤ÇÊ¿Ì±¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¹¬¤»¤«¤â¡Ä¤Èµ¤¾æ¤ËÍâÆü¤ËÎ×¤à¡£¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÃÇºá¤Ï¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¶¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤Ëµáº§¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡¡ÆÃÉ®¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¤Î¹¥¤Þ¤·¤¤¿ÍÊÁ¡£¡Ö°ÌòÎá¾î¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È°µ¶¯¤á¥¥ã¥éÇ»¤¤¤á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¾ì¹ç¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢·ø¼Â¤Ç¶ÐÊÙ¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¿Ä¤¬¶¯¤¤¡ª º§ÌóÇË´þ¤ò¹ð¤²¤ë²¦ÂÀ»Ò¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¥²¡¼¥à¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Å¾À¸¸åÍÄ¾¯´ü¤«¤é²á¤´¤·¤¿ÍÄÆëÀ÷¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤ËÁÂ¤Þ¤ìÃÇºá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°ìËõ¤Î¼ä¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ä¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤Ë¤âÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡£ÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¥¢¥¯¥¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Ëµáº§¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬´é¤òÀÖ¤é¤á¤Ê¤¬¤é½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âµ÷Î¥¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¶»¤Ë¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤À¡£¸½ºß¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹16´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£
¢£»Å»öÃæÆÇ¤Î¡È¼ÒÃÜ¡ÉÃËÀ¤¬°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡ÄÈþËÆ¤ÎÅ·ºÍµ³»ÎÃÄÄ¹¤ÈÎø°¦¥Õ¥é¥°¤¬⁉¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡Ù
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡Ù¡ÊºÓÏÂµ±¡§Ãø¡¢È¬·îÈ¬¡§¸¶¡¢Âç¶¶¥¥Ã¥«¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡Ë¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë¶ÈÌ³¡£²ÝÄ¹Êäº´¤Ê¤ó¤ÆÌ¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¾å¤«¤é¤â²¼¤«¤é¤â»Å»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Ç¤¢¤ë29ºÐ¤Î¶áÆ£À¿°ìÏº¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¼ÒÃÜ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢½÷À¤ÎÈáÌÄ¤òÊ¹¤¤¤Æµß½õ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤é¡¢¸÷¤ë·ê¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤½¤ì¤Ï°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤Î¡ÖÀ»½÷¾¤´¡×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¾¤´¤òË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡È´¬¤¹þ¤Þ¤ì°ÛÀ¤³¦¿Í¡É¤È¤·¤Æ»ý¤ÆÍ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ë¾¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿À¿°ìÏº¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´õË¾¤·¡¢²¦µÜ·ÐÍý²Ý¤ÇÆ¯¤¤À¤¹¤³¤È¤Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÈùÌ¯¤ÊÎ©¾ì¤È±ó´¬¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì½ï¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿À»½÷¤Ï¤Þ¤À¹â¹»À¸¤ÇÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¡Ê¼ÂºÝÀ»½÷¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì¿¤Î´íµ¡¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ë¤À¤·¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿·ÐÍý²Ý¤Ï²¿¤ä¤é²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¡Ê²¦µÜ¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬²ø¤·¤²¡Ë¤À¤·¤Ç¡¢¶ìÏ«À¤ÎÀ¿°ìÏº¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸ý¤È¼ê¡Ê»Å»ö¡Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë°ÕÌ£¤ª¿Í¹¥¤·¤ÇÂ»¤ÊÌò²ó¤ê¤òÄÉ¤¦À¿°ìÏº¤ò¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¿ÍÊª¤¬¤ª¤ê¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¶áÆ£À¿°ìÏº¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¶ìÏ«À¡£¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ª¿Í¹¥¤·¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤¬¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÌäÂê¤ä»ö·ï¤Î±²Ãæ¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÒÃÜ¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼ÒÃÜ»þÂå¤Î·ÐÍý¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÎÑÍý´Ñ¤äÃÎ¼±¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÄË²÷¤µ¤¹¤é¤¢¤ë¡£±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÍ¥½¨¤µ¤È¸øÀµ¤µ¤ò¸«È´¤¤¤¿ºËÁê¤Ë¤ÏÌò¿¦¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤óÌÌÅÝ¤Ê°Æ·ï¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¿°ìÏº¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Âè»°µ³»ÎÃÄÃÄÄ¹¤Ç¸ô¼ß²È»ÒÂ©¤Î¥¢¥ì¥·¥åÍÍ¤Ë¤Ï²¿¤«¤È¹½¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ¯¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¥¢¥ì¥·¥åÍÍ¤È¤ÎÎø°¦¥Õ¥é¥°¤¬¤¿¤Á¡¢¡ÖÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¸½ºß¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹7´¬¤Þ¤Ç¤¬È¯ÇäÃæ¡£
2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥¢¥Ë¥á²½3ºîÉÊ¤Î¸¶ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤â1´¬¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤éºÇ¿·´©¤Þ¤Ç»×¤ï¤ºÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¤ª¤¹¤¹¤áºîÉÊ¤À¡£Ìë¤¬Ä¹¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Úº£¤Ê¤é¾åµºîÉÊ¤¬ÂçÊÑ¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¡ª¤Ê¤ó¤È60,000ÅÀ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤ÎKADOKAWAºîÉÊ¥³¥¤¥ó60¡ó´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅÃæ¡ª ¡Û
KADOAKWA¥°¥ë¡¼¥×Ä¾±Ä¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡ÖBOOK¡ùWALKER¡×¤Ï15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ11·î27Æü¤Þ¤Ç¥³¥¤¥ó¤¬60¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢2025Ç¯10·î24Æü¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿KADOKAWAºîÉÊ60,000ÅÀ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¤¿¤á¡¢2025½©¥á¥Ç¥£¥¢²½ºîÉÊ¡¢2026Åß¡Á½Õ¥á¥Ç¥£¥¢²½ºîÉÊ¡¢ÃíÌÜ¤Î½à¿·ºî¤âÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë¡Ä¡ª¥¢¥Ë¥á²½¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¡Ø½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ¡Ù¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤µÛ·ìµ´¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø¥¢¥ë¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µÏ¿¡Ù¤Ê¤É¤«¤é¡¢BOOK¡ùWALKER¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ø¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¡Ù¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¡ØÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¡Ø±¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡Ù¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡Ù¡ØÈ¬ÃË¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¡ØÍýÁÛ¤Î¥Ò¥âÀ¸³è¡Ù¡Ø°ÛÀ¤³¦Ìô¶É¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡Ù¡Ø¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¢¨¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯11·î24Æü(½Ë)¡Á11·î27Æü(ÌÚ)
¤µ¤é¤Ëº£¤Ê¤é¡¢¡Ö½ÐÈÇ¼ÒÊÌºÇÂç60¡ó¥³¥¤¥ó´Ô¸µ¡õ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï11·î17Æü(·î)¡Á11·î27Æü(ÌÚ)¡£½ÐÈÇ¼Ò6¼Ò¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼³«ºÅÃæ¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ò³ÆÂÐ¾Ý´ü´Ö¤ÇÀÇ¹þ1,100±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¡¢½ÐÈÇ¼ÒËè¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò1¤ÄÉÕÍ¿¡õ¸Ä¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç1,500¥³¥¤¥ó¸åÉÕÍ¿¡ª
¢¨2025Ç¯10·î24Æü¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿KADOKAWAºîÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾ÝºîÉÊ¡¢´Ô¸µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥¢¥Ë¥á²½3ºîÉÊ¤Î¸¶ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤â1´¬¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤éºÇ¿·´©¤Þ¤Ç»×¤ï¤ºÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¤ª¤¹¤¹¤áºîÉÊ¤À¡£Ìë¤¬Ä¹¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
