彩青が、第8弾となる新曲｢門前仲町の恋ざくら」を2026年1月7日に発売することを発表した。

作曲は四方章人、作詩は柚木由柚が初めて担当し、23歳となった彩青の等身大の恋歌になっているという。江戸情緒あふれる深川･門前仲町を舞台に、春･夏･秋と季節がうつろいゆく中でかつて彼女とともに見た桜並木に思いをはせる姿を、優しいメロディに乗せて歌った1曲に仕上がっているとのこと。

◆ ◆ ◆

◾️彩青 コメント

今作、初めて恋の歌を歌わせて頂きます！ テーマも、歌い方も今までと違う、新たな彩青を皆様にお届けできますように、元気いっぱい頑張ります！ どうぞ応援のほどよろしくお願い申し上げます！

◆ ◆ ◆

1月6日より大阪･新歌舞伎座で開催される＜祝七十五歳 梅沢富美男劇団 梅沢富美男 細川たかし一門 細川たかし 新春特別公演＞に師匠･細川たかしとともに細川一門の一員として舞台に立つ彩青だが、新曲の披露も予定しているのとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️8thシングル『門前仲町の恋ざくら』

2026年1月7日（水）リリース

CD：COCA-18315 ￥1,500（税込） ▼収録内容

M1 門前仲町の恋ざくら（作詩：柚木由柚/作曲:四方章人/編曲:西村真吾）

M2 いろは雨（作詩：柚木由柚/作曲:四方章人/編曲:西村真吾）

M3 ソーラン節【北海道民謡】

M4 門前仲町の恋ざくら（オリジナル・カラオケ）

M5 いろは雨（オリジナル・カラオケ）

M6 ソーラン節（オリジナル・カラオケ）

M7 門前仲町の恋ざくら（2コーラスカラオケ）

M8 いろは雨（2コーラスカラオケ）

※収録内容が変更になる場合がございます。