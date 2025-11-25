宮本浩次が、2026年の幕開けと共に全国ツアー＜宮本浩次 tour 2026 新しい旅＞を開催することを発表した。

本ツアーは、2026年1月10日、11日の日本武道館公演を皮切りに、3月まで全国9カ所11公演を巡っていく。

宮本は2025年から立て続けに新曲をリリース。最近ではプロジェクト「俺と、友だち」を立ち上げ、10月には東京・下北沢SHELTERと日本武道館でライブを敢行したばかりだが、宮本の快進撃は2026年も止まらないとのことなので、見逃さずにチェックしていただきたい。

◾️＜宮本浩次 tour2026 新しい旅＞ 2026年1月10日（土）、11日（日）

東京・日本武道館

10日 開場16:30 / 開演17:30

11日 開場16:00 / 開演17:00

お問い合わせ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2026年1月22日（木）

愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

開場17:30 / 開演18:30

お問い合わせ サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00〜18:00） 2026年1月24日（土）

広島・広島文化学園HBGホール

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日12:00〜17:00) 2026年2月1日（日）

愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ DUKE松山 089-947-3535(平日11:00〜17:00) 2026年2月7日（土）

福岡・福岡サンパレス

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ キョードー西日本 0570-09-2424(月〜土 11:00〜15:00) 2026年2月13日（金）

宮城・仙台サンプラザ

開場17:30 / 開演18:30

お問い合わせ GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 2026年2月20日（金）・21日（土）

大阪・フェスティバルホール

20日 開場17:30 / 開演18:30

21日 開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00〜17:00） 2026年2月28日（土）

新潟・新潟県民会館

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火〜金 12:00〜16:00 / 土 10:00〜15:00) 2026年3月14日（土）

北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ WESS info@wess.co.jp ◆チケット

指定席 \12,100（税込）

注釈付き指定席 \12,100（税込） ※東京、大阪、新潟のみ

※出演者及びステージの一部が見えづらい場合がございます。予めご了承ください。

着席指定席 \12,100（税込）※愛知、北海道のみ

※着席してご観覧いただくお席となります。危険防止のため、公演中は立ってご覧いただくことが出来ません。また、出演者及びステージの一部が見えづらい場合がございます。予めご了承ください。 ▼チケット一般抽選受付

受付期間：11月25日（火）18:00〜12月1日（月）23:59

※受付に関する詳細は、ツアー特設サイトをご確認ください。 ツアー特設サイト：https://miyamotohiroji.com/atarashiitabi