熊本県で震度５強の地震 鹿児島県で最大震度２を観測
25日午後6時1分ごろ、九州地方で強い地震がありました。震度5強が熊本県阿蘇地方、震度5弱を大分県西部、震度4を熊本市で観測しました。
鹿児島県内では最大震度2を鹿児島市などで観測しました。
震源地は、熊本県阿蘇地方で、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。鹿児島県内各地の震度は次のとおりです。
【鹿児島県の震度】
震度２鹿児島市桜島赤水新島＊ 霧島市国分中央＊ 伊佐市大口鳥巣＊ 伊佐市菱刈前目＊ 姶良市蒲生町北＊ 姶良市宮島町＊ 姶良市加治木町本町＊ 湧水町栗野＊ 湧水町吉松＊ 曽於市末吉町二之方＊ 肝付町新富＊ 震度１ 鹿児島市東郡元 鹿児島市本城＊ 霧島市隼人町内山田 鹿児島空港 霧島市横川町中ノ＊ 伊佐市大口山野 阿久根市赤瀬川 阿久根市鶴見町＊ 薩摩川内市中郷 薩摩川内市祁答院町＊ いちき串木野市緑町＊ いちき串木野市湊町＊ さつま町宮之城屋地 さつま町宮之城保健センタ＊ さつま町神子＊ 長島町鷹巣＊ 長島町獅子島＊ 長島町伊唐島＊ 曽於市大隅町中之内＊ 曽於市財部町南俣＊ 鹿屋市新栄町 各県の詳細震度 熊本県 大分県 愛媛県 福岡県 佐賀県 宮崎県 山口県 高知県 長崎県 鹿児島県 兵庫県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 香川県熊本県大分県愛媛県福岡県佐賀県宮崎県山口県高知県長崎県鹿児島県兵庫県鳥取県島根県岡山県広島県香川県
