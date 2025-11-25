11月24日、女優の安達祐実が自身のInstagramを更新。近影を公開したが、その変貌にファンに驚きが広がっている。

安達は1本のリール動画を投稿。そこには赤いニットを着た安達が映っていた。さらに、彼女の髪色は金に黒メッシュが入ったハイトーンに激変していたのだ。

コメント欄には、ファンからの400件近くのコメントが殺到。黒髪の印象が強い安達だけに、そのギャップにXでは驚きの声が止まらない。

《可愛すぎん？！》

《明るい髪なんだか新鮮》

《ええ！めちゃくちゃきれい！！さすが同い年のあこがれの星です》

今年44歳となり、芸歴はじつに42年に及ぶ安達だが、その若々しさに絶賛が相次いでいる。

安達は、2016年9月からInstagramをスタート。投稿写真の自身の髪色は基本的に黒が多いが、時々派手な色に挑戦している。

「2021年1月には新年早々、青みがかったシルバーの“アイスブルー”の髪色にイメチェン。青いクッションに横たわり、笑みをこぼす写真に《クッションに擬態》と綴っていました」

こうした奇抜なイメチェンが似合うのは、彼女の衰えない美貌ゆえだと芸能ジャーナリストは続ける。

「2歳で子育て雑誌のモデルとして芸能界入りした安達さん。その後、子役として活躍し、1994年のドラマ『家なき子』で爆発的な人気を得ました。童顔のため、歳を重ねても可愛らしさが持続中です。美容法はやりすぎることなく、できるだけ自然由来のものを使ってケアをしていると過去に語っています。そんな飾らないところも彼女の魅力を引き立てる要素かもしれません」

今もなお女優として第一線で活躍する安達。芸歴もベテランだが、彼女の美貌もレジェンド級だ。