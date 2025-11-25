11月21日から公開中の映画『TOKYOタクシー』に出演している木村拓哉。作品の告知も兼ねたテレビでの露出が増えているが、ある番組で草磲剛との “つながり” が感じられる場面があったようで──。

映画の公開前から、木村は多くのバラエティ番組に出演している。

「16日の情報番組『有働Times』（テレビ朝日系）、20日のバラエティ番組『秋山ロケの地図』（テレビ東京系）、21日のトーク番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）、24日の特別番組『ウルトラタクシー』（TBS系）など、各テレビ局を制覇する勢いです。

もともと、木村さんは作品の告知も兼ねたバラエティ出演には積極的ですが、今回も出ずっぱり状態ですね」（スポーツ紙記者）

公開当日には、朝の情報番組『ZIP!かんさい』（読売テレビ系）のエンタメコーナーに、映画で共演する倍賞千恵子とともに出演した。その際、SMAPファンを喜ばせるできごとがあったようだ。

「番組の公式Xに、木村さんと倍賞さんが、笑顔を浮かべながら、両手でピースサインを重ねる写真が投稿されました。このポーズは、10月31日に草磲さんが出演した際、番組オリジナルのポーズを考案するよう求められ、ダブルピースを重ねて『ZIP』の “Z” の文字を作ることを思いつき、採用されたのです。

木村さんも番組公式になったポーズを求められたのでしょうが、草磲さんと “おそろい” になり、微笑ましく感じるファンもいたようです」（芸能記者）

木村と草磲が同じポーズをしたことに、Xでは

《久しぶりのたくつよで泣いてる》

《つよぽん考案のポーズがZIPかんさいの公式ポーズになったのも、それをしてる木村くんと倍賞さんを見れたのも嬉しい》

《こないだつよぽんが考えたやつやん！！ しかも拓哉すごい笑顔やし》

など、歓喜の声があがっている。

2016年末にSMAPが解散後、木村は旧ジャニーズ事務所に残留したのに対し、草磲は2017年に稲垣吾郎、香取慎吾とともに退所し、現在は芸能事務所「CULEN」で活動している。

別々の道を歩んで以降、木村と草磲が共演することはなかったが、意外な交流が取りざたされたことがあった。

「2023年7月の『文春オンライン』で、木村さんと草磲さんが仕事先で再会したと伝えられました。記事によれば、2人は2022年に偶然同じスタジオを訪れていて、草磲さんがひとりで木村さんの楽屋を訪れたとされています。草磲さんの所属事務所は、同誌の取材に対し、木村さんと収録先で会ったことを認め、SNSでも話題になりました。

今回、『ZIP!かんさい』で生まれた草磲さんのポーズによって、再び木村さんとのつながりを感じた人もいたのかもしれません」（前出・芸能記者）

解散から約9年、満面の笑みでポーズを取る木村の姿は、草磲に届いているか──。