『EIGHT-JAM』“最強のサビ歌詞名曲BEST100”を発表 Snow Man佐久間大介「僕の青春が詰まってる！」
5人組グループ・SUPER EIGHTが出演するテレビ朝日系音楽バラエティー『EIGHT-JAMゴールデンSP 昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌詞名曲BEST100』が、26日午後6時30分から2時間半にわたって放送される。
【番組カット】素敵…！鮮やかなジャケット姿で笑顔をみせるSUPER EIGHT
本企画では、有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ64人に、一斉アンケートを実施。「2000年より前」、そして「2000年以降」の2ブロックでそれぞれ、サビの歌詞が強い名曲を厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。各ブロックの総合ランキング・ベスト50を発表していく。スタジオゲストには上白石萌歌、佐久間大介（Snow Man）、秦 基博、川田裕美、高橋茂雄（サバンナ）が登場する。
今回、放送に先駆けて選者たちの一部を紹介する。Toshlを筆頭に、OMI（三代目 J SOUL BROTHERS ※「O」はストローク有りが正式表記）、北村匠海（DISH//）、Little Glee Monster、清塚信也、秦 基博、家入レオ、iri、こっちのけんと、玉屋2060%（Wienners）など、さまざまな年代＆ジャンルのプロたちが、研ぎ澄まされたプロ目線＆独自の感性をフル発揮して選んだサビ歌詞名曲を、激推しする理由とともに発表。
王道曲はもちろん、プロならではの選曲もひしめき合う唯一無二のランキング結果に、スタジオメンバーも大興奮。丸山隆平（SUPER EIGHT）いわく「発明」レベルの秀逸な表現や、多種多様な最強サビ歌詞名曲に、ゲスト陣も「名曲ぞろい！」（上白石）、「自分には書けない」（秦）と感嘆。そんな中、今回は佐久間が「僕の青春が詰まってる！」と感極まった思い出の大ヒット曲や、「ぶっ刺さって、キュンキュン」した往年の名曲もランクインする。
【番組カット】素敵…！鮮やかなジャケット姿で笑顔をみせるSUPER EIGHT
本企画では、有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ64人に、一斉アンケートを実施。「2000年より前」、そして「2000年以降」の2ブロックでそれぞれ、サビの歌詞が強い名曲を厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。各ブロックの総合ランキング・ベスト50を発表していく。スタジオゲストには上白石萌歌、佐久間大介（Snow Man）、秦 基博、川田裕美、高橋茂雄（サバンナ）が登場する。
王道曲はもちろん、プロならではの選曲もひしめき合う唯一無二のランキング結果に、スタジオメンバーも大興奮。丸山隆平（SUPER EIGHT）いわく「発明」レベルの秀逸な表現や、多種多様な最強サビ歌詞名曲に、ゲスト陣も「名曲ぞろい！」（上白石）、「自分には書けない」（秦）と感嘆。そんな中、今回は佐久間が「僕の青春が詰まってる！」と感極まった思い出の大ヒット曲や、「ぶっ刺さって、キュンキュン」した往年の名曲もランクインする。