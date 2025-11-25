¡ÖºÇ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇºÇ¤â¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×Ì¾Âæ»ì¤ò²òË¶¤¹¤ë1ºý¤Û¤«¡¢ËÜÆÉ¤ß¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤ëÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¿·´©ËÜ
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯12·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
ËÜÆÉ¤ß¤ÎÃ£¿Í¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁBOOK Watchers¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿·´©ËÜ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î8ºý¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìºý¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡áÀéÌî¥¨¡¼
¡ÎÆÉÆÀ»Ø¿ô¡Ï¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëµ¤Ê¬¡¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥È¥¯¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ËÜ´Ö Íª
¤Û¤ó¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤«¡ü1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì»Ôºß½»¡£½ñÅ¹Å¹Ä¹¡£ÌÀÎÓÆ²½ñÅ¹Æîº´²ìÅ¹¤ä¤¦¤Ê¤®BOOKS¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢¸½ºß¤Ïº´²ìÇ·½ñÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½ñÅ¹°÷¤È¤·¤Æ½ñÉ¾¼¹É®¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ý³°¸·¶Ø¡ª ºî¼Ô¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¶ÃØ³¥ß¥¹¥Æ¥ê
¾®ÀÐÃµÄå»öÌ³½ê¤ò±Ä¤à¥ß¥¹¥Æ¥ê¥ª¥¿¥¯¤Î¾®ÀÐ¤Ï¡¢¾®Àâ¤ÎÌ¾ÃµÄå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æñ²ò¤Ê»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤Î¸µ¤ËÉñ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Éâµ¤¤äÉÔÎÑ¤ÎÄ´ºº°ÍÍê¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èà½÷¤¬¤È¤¢¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡Ä¡Ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë»öÁ°¾ðÊó¤Ê¤·¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×ÂÓ¤Ë¤½¤ó¤ÊÃí°Õ½ñ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤è¡£
ÌÌÇò¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òÆ§¤àÁ°¤Ë°ì¹ï¤âÁá¤¯ÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÅÓÃæ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·²á¤®¤Æ±§ÃèÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤ªÌóÂ«¤·¤è¤¦¡£¿¹¥Ð¥¸¥ë»á¤Î¾®Àâ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤È»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¡Èºî¼Ô¤Î¤Æ¤Î¤Ò¤é¤Î¾å¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¡É¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÊÐ¸«¤È»×¤¤¹þ¤ß¡Ä¡Ä¤¢¤¡¤À¤«¤é¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ð¡ª
Ê¸·Ý¡¿¾®Àâ
Æó¼þÌÜ¤¬¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤¡ªÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ºÇ¶¯JK¥Þ¥Ã¥É¤¬ÎáÏÂ¤Î¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¡ª
ºÇ¹â¤ÊÀÄ½Õ¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢À°¤¤²á¤®¤¿³°¸«¤ò»ý¤Ä½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ËêÅç¼ëÎ¤¥À¥¤¥¢¥Ê¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥Ã¥É¡Ë¤ò¡¢Èà½÷¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼þ°Ï¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯Ï¢ºîÃ»ÊÔ½¸¡£¤É¤Î¾Ï¤â°¦¤ª¤·¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Âè1¾Ï¤òÆÉ¤á¤Ð¥Þ¥Ã¥É¡ßµ¨»Ò¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Þ¥Ã¥É¤ÏÀ°¤¤²á¤®¤¿¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡¢µ¨»Ò¤Ï¡È¥Ö¥¹¤À¤«¤é¡É¡¢¿¿µÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë³°¸«Í³Íè¤Î¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¤¡¢¿É¤¤Ãæ³Ø»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿Æó¿Í¡£¡ÖÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ì¿Í¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤¢¤¨¤ÆÊÑ¿Í¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ÆÂ¾¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µ¨»Ò¤Ï¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþ¾¯½÷¥Þ¥Ã¥É¤Èî°íð¤¹¤ë¡£¼«¿È¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÇ½é¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç·Ù²ü¤¹¤ëµ¨»Ò¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥Þ¥Ã¥É¤È¤ÎÃç¤ò¿¼¤á¤Æ¤æ¤¯¡£
¿Í¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â³°¸«¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¡¢¤â¤¦¤¦¤ó¤¶¤ê¤Ê¤ó¤À¤è‼¡×Èþ¤·¤¹¤®¤Æº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤¤Ã¤È¥Þ¥Ã¥É¤Î¶«¤Ó¤Ë¿´¤¬ÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ê¸·Ý¡¿¾®Àâ
¿ä¤·¥¥ã¥é¤¬ÀäÂÐ¸«¤Ä¤«¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
Â¼°æÍý»Ò
¤à¤é¤¤¡¦¤ê¤³¡ü1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£ËÝÌõ²È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂ¼°æ¤µ¤ó¤Á¤ÎÀ¸³è¡Ù¡Ø·»¤Î½ª¤¤¡Ù¡Ø¤¢¤ëËÝÌõ²È¤Î¼è¤êØá¤«¤ì¤¿Æü¾ï¡Ù¤Ê¤É¡£Ìõ½ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¼¥í¤«¤é¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ù¡Ø²È¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¤¤¤Ä¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤âÊÒ¤Å¤¯ÊýË¡¡Ù¤Û¤«¡£
¿ÍÀ¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í
Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÁõÖì¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿°ìºý¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï9Ëü144¿Í¡£È¾Ê¬¶á¤¯¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿ÅöÆü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢Í½ÁÛ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á»°³ä¤¬Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÁÉãÊì¤Î²ð¸îÎò¿ôÇ¯¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¥ê¤È¤¹¤ë¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£¼ºí©¼Ô¤È¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥ë¥Ý¤À¤¬¡¢»þÀÞ¡¢¼ºí©¼Ô¼«¿È¤Ë¤è¤ëµ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤ëÈ¯¸À¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ¿Þ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼ºí©¼Ô¤Î¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤ê¡¢Èá¤·¤ß¡¢¶ìÏ«¤ÎËö¤Ë¼ºí©¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤·¤ß¤¸¤ß¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¼ºí©¼Ô¤Î¿´¾ð¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¼ºí©¤Ë¤è¤ê²ÈÂ²¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¶»¤¬ÄË¤à¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡Ö¼ºí©¤·¤¿¿Í¡×¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£ÉÔ»×µÄ¤À¡£
Ê¸·Ý¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó
¼ºí©¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ë¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÁõÖì¡¢ÆóºýÌÜ¡£ÆüËÜ¥¿¥Ê¥È¥Õ¥©¥Ó¥¢¡Ê»à¶²ÉÝ¾É¡Ë¶¨²ñ¤òÀßÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤Ï¡¢»à¤Ì¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÌµ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Îº¬¸»Åª¤Ê¶²ÉÝ¡×¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤¯Ãø¼Ô¤Î¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¡£¡Ö»à¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿²¿¤«¤Î¼ÂÁü¤òÂª¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãø¼Ô¤Ï5¿Í¤ÎÂç²È¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¦¡£°å»Õ¡¢½¡¶µ¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¢¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¡¢Å¯³Ø¼Ô¡¢¤½¤·¤Æºî²È¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿¼¤¤»à¤ËÂÐ¤¹¤ëÌä¤¤¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢»à¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Î¤¢¤ë»ä¤ÏÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¡£ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´è¤Ê¤Ê¶²ÉÝ¿´¤¬½ù¡¹¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Ãø¼Ô¤Ï²Ì´º¤Ë¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤ì¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤È¤á¡¢¸ÀÍÕ¤ò·Ò¤°ÀìÌç²È¤Îµ¤³µ¤ËÍ¦µ¤¤¬½Ð¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÆÉ¤ß½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢»à¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢»ä¤Î»à¤Î¸«Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£»à¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÝ¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ò³«¤¯¤À¤í¤¦¡£
ÂÐÃÌ¡¿»àÀ¸ÏÀ
»à¤Ø¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¾åÅÄ¹ÒÊ¿
¤¦¤¨¤À¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡ü1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥³¥ó¥Èºî²È·ó·Ý¿Í¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¾¥Õ¥£¡¼¡×¤È¤·¤Æ2017Ç¯¡¢19Ç¯¤È¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤â·Ð¸³¡£23Ç¯¤«¤é¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç³èÌöÃæ¡£Ãøºî¤È¤·¤Æ¡Ø½ñ¤¤·¤´¤È¡£¡ÙÆâ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¤¬¤¢¤ë¡£
À¤³¦¤Ï¡È¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡É¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ÎÆü¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ö¶öÁ³¡×¤â¤é¤Ã¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¡¢Ãå¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ë¡Ö¶öÁ³¡×¤Þ¤Ã¤¿¤¯»÷¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥Ä¤òÃåÂØ¤¨¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²ñµÄ¤Ø¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£2001Ç¯9·î11Æü¡£¤½¤Î¥Ó¥ë¤ËÎ¹µÒµ¡¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£¶öÁ³¡¢Èà¤Ïµß¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡É¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ò¤È¤Ä°ã¤¨¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òÅØÎÏ¤äÊ¬ÀÏ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±¿µ¤¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤à¡£¤É¤ó¤Ê¶öÁ³¤Ë¤âÍýÍ³¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°ø²Ì¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¬¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¼Â¤Î¤È¤³¤íÀ¤³¦¤ÏÊ£»¨¤Ç²æ¡¹¤Ï²¿¤âÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÉ¬¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¶öÁ³¤À¡£¤À¤¬¤½¤Î¶öÁ³¤ÏÉ¬¤ºÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¶öÁ³¤¬¤°¤ë¤°¤ë¤È²ó¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢ºÇ¹â¤Î¶öÁ³¤À¡£
¼«Á³Å¯³Ø¡¿¶öÁ³ÏÀ
ÅÀ¤ÈÅÀ¤ÏÁ´¤ÆÀþ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¿¢Êª¤Î¾ï¼±¤¬º¬¤«¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë
ÃÏµå¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤È¿åÁÇ¤ÎÌ¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¹Ó¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³¤¤«¤éÎ¦¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¿¢Êª¤¬¡ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¤«¤é»ÀÁÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦Ä¶³×Ì¿Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Êª¤¬Êë¤é¤»¤ëÀ¤³¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´¤Æ¤Ï¿¢Êª¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤À¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿¢Êª¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢ÏÓ¤Ë¥·¥À¿¢Êª¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£Èà½÷¤Ï¡È¿¢Êª¤ËÃÎÀ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¤â¤È¤òÈô¤Ó²ó¤ë¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤¿¢Êª¤Î»Ñ¤À¡£Ãç´Ö¤òÆü±¢¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·Ô¤ò¶Ê¤²¤¿¤ê¡¢ÃÏ²¼¤Ç¤Ïº¬¤Ã¤³Æ±»Î¤¬±ÉÍÜ¤ò¾ù¤ê¤¢¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï½ý¤Ä¤¤¤¿ÌÚ¤¬¿¹Á´ÂÎ¤Ë´í¸±¿®¹æ¤òÁ÷¤êËÉ¸æÊª¼Á¤ò½Ð¤¹¤è¤¦Â¥¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¹²¤Æ¤ëÌÚ¤âÎäÀÅ¤ÊÌÚ¤â¤¤¤ë¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¸ÄÀÅª¤ÇÁû¡¹¤·¤¤¡£¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤¢¤ÎÂç¤¤¯¤Æ¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÌÚ¤¬¡¢²¿¤À¤«¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
²Ê³Ø¡¿¿¢Êª¹ÔÆ°³Ø
¿¢Êª¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ÅÏÊÕÍ´¿¿
¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¹¤±¤¶¤Í¡ü1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2021Ç¯¤«¤éÊ¸É®²È¡¢½ñÉ¾²È¡¢½ñÉ¾·ÏYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢½ñÅ¹¤Ç¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊª¸ì¤Î¥«¥®¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¸½Âå¤Îµ¡³£¤Ï¿Í´Ö¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ë
ËÜ½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó¿Í´ÖÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Îµ¡³£¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ±Îà¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ê¤ë¡£19À¤µª¤ËÎò»Ë¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ë¸½¤ì¤¿µ¡³£¤Ï¡¢20À¤µª¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î»ÞÍÕ¤òÌÐ¤é¤»¤¿¡£±Ç²è¤äÈô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ë³Ð¤ä°ÜÆ°¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î»ý¤ÄÇ½ÎÏ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëÈó¿Í´ÖÅª¤Ê°ÛÊª¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬21À¤µª¤Îµ¡³£¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Àµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤äËÜÇ½¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ê¤éÍÑÅÓ¤´¤È¤ËÊÌ¡¹¤Îµ¡³£¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤äÊªÂÎ¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤ÇºÑ¤à¡£¤·¤«¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎÃ»¤µ¡¢À¸À®AI¤Î´ó¤êÅº¤¤Êý¤Ï¡¢µ¡³£¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ò´õÇö¤Ë¤µ¤»¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ÏÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¡³£¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ò¡¢²æ¡¹¼«¿È¤Ø¤ÎÇ§¼±¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤Èµ¡³£¤Ï¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¸ß¤¤¤Î»Ñ¤äÍßË¾¤ò±Ç¤·¹ç¤¦¤«¤é¤À¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¿¥á¥Ç¥£¥¢
¥¹¥Þ¥Û¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤¢¤ÎÌ¾Âæ»ì¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¸À¸ì³Ø¤¬²òË¶¤¹¤ë
¡ÖºÇ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇºÇ¤â¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×¡£¥É¥é¥Þ¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤ÎÌ¾Âæ»ì¤À¡£°ì»þ´ü¤Ï³§¤¬¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂç¤¤¯2¤Äµó¤²¤ë¡£¤Þ¤º3¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥Õ¤È¥×¤È¤¤¤¦¿°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÎ¾¿°²»¤È¤¤¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬½é´ü¤Ë½¬ÆÀ¤¹¤ë²»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²»¼«ÂÎ¤¬¡ÖºÇ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¡×¤Ê¤Î¤À¡£¹¹¤Ë¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡Ö¤¤¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÊýÅª¤ÊÀë¸À¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï·ù¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤¨¤Æ»È¤¦¤³¤È¤ÇØÀØéÌµÎé¤µ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÌ¡²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾Âæ»ì¤ò¡¢¸À¸ì³Ø¼Ô¤¬²òË¶¤¹¤ë¡£¼ç¤Ë¸À¸ì³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éåÌÌ©¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¾Ð¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¡Ö±øÊª¤Ï¾ÃÆÇ¤À¡Á‼¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤Ï¤Ê¤¼°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÏÀ¹Í¡¿¸À¸ì³Ø
¡Ö¤Í¡×¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
ËÜÆÉ¤ß¤ÎÃ£¿Í¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁBOOK Watchers¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿·´©ËÜ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î8ºý¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìºý¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡áÀéÌî¥¨¡¼
¡ÎÆÉÆÀ»Ø¿ô¡Ï¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëµ¤Ê¬¡¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥È¥¯¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ËÜ´Ö Íª
¤Û¤ó¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤«¡ü1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì»Ôºß½»¡£½ñÅ¹Å¹Ä¹¡£ÌÀÎÓÆ²½ñÅ¹Æîº´²ìÅ¹¤ä¤¦¤Ê¤®BOOKS¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢¸½ºß¤Ïº´²ìÇ·½ñÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½ñÅ¹°÷¤È¤·¤Æ½ñÉ¾¼¹É®¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ý³°¸·¶Ø¡ª ºî¼Ô¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¶ÃØ³¥ß¥¹¥Æ¥ê
¾®ÀÐÃµÄå»öÌ³½ê¤ò±Ä¤à¥ß¥¹¥Æ¥ê¥ª¥¿¥¯¤Î¾®ÀÐ¤Ï¡¢¾®Àâ¤ÎÌ¾ÃµÄå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æñ²ò¤Ê»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤Î¸µ¤ËÉñ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Éâµ¤¤äÉÔÎÑ¤ÎÄ´ºº°ÍÍê¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èà½÷¤¬¤È¤¢¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡Ä¡Ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë»öÁ°¾ðÊó¤Ê¤·¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×ÂÓ¤Ë¤½¤ó¤ÊÃí°Õ½ñ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤è¡£
ÌÌÇò¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òÆ§¤àÁ°¤Ë°ì¹ï¤âÁá¤¯ÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÅÓÃæ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·²á¤®¤Æ±§ÃèÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤ªÌóÂ«¤·¤è¤¦¡£¿¹¥Ð¥¸¥ë»á¤Î¾®Àâ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤È»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¡Èºî¼Ô¤Î¤Æ¤Î¤Ò¤é¤Î¾å¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¡É¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÊÐ¸«¤È»×¤¤¹þ¤ß¡Ä¡Ä¤¢¤¡¤À¤«¤é¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ð¡ª
Ê¸·Ý¡¿¾®Àâ
Æó¼þÌÜ¤¬¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤¡ªÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ºÇ¶¯JK¥Þ¥Ã¥É¤¬ÎáÏÂ¤Î¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¡ª
ºÇ¹â¤ÊÀÄ½Õ¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢À°¤¤²á¤®¤¿³°¸«¤ò»ý¤Ä½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ËêÅç¼ëÎ¤¥À¥¤¥¢¥Ê¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥Ã¥É¡Ë¤ò¡¢Èà½÷¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼þ°Ï¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯Ï¢ºîÃ»ÊÔ½¸¡£¤É¤Î¾Ï¤â°¦¤ª¤·¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Âè1¾Ï¤òÆÉ¤á¤Ð¥Þ¥Ã¥É¡ßµ¨»Ò¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Þ¥Ã¥É¤ÏÀ°¤¤²á¤®¤¿¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡¢µ¨»Ò¤Ï¡È¥Ö¥¹¤À¤«¤é¡É¡¢¿¿µÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë³°¸«Í³Íè¤Î¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¤¡¢¿É¤¤Ãæ³Ø»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿Æó¿Í¡£¡ÖÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ì¿Í¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤¢¤¨¤ÆÊÑ¿Í¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ÆÂ¾¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µ¨»Ò¤Ï¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþ¾¯½÷¥Þ¥Ã¥É¤Èî°íð¤¹¤ë¡£¼«¿È¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÇ½é¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç·Ù²ü¤¹¤ëµ¨»Ò¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥Þ¥Ã¥É¤È¤ÎÃç¤ò¿¼¤á¤Æ¤æ¤¯¡£
¿Í¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â³°¸«¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¡¢¤â¤¦¤¦¤ó¤¶¤ê¤Ê¤ó¤À¤è‼¡×Èþ¤·¤¹¤®¤Æº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤¤Ã¤È¥Þ¥Ã¥É¤Î¶«¤Ó¤Ë¿´¤¬ÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ê¸·Ý¡¿¾®Àâ
¿ä¤·¥¥ã¥é¤¬ÀäÂÐ¸«¤Ä¤«¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
Â¼°æÍý»Ò
¤à¤é¤¤¡¦¤ê¤³¡ü1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£ËÝÌõ²È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂ¼°æ¤µ¤ó¤Á¤ÎÀ¸³è¡Ù¡Ø·»¤Î½ª¤¤¡Ù¡Ø¤¢¤ëËÝÌõ²È¤Î¼è¤êØá¤«¤ì¤¿Æü¾ï¡Ù¤Ê¤É¡£Ìõ½ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¼¥í¤«¤é¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ù¡Ø²È¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¤¤¤Ä¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤âÊÒ¤Å¤¯ÊýË¡¡Ù¤Û¤«¡£
¿ÍÀ¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í
Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÁõÖì¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿°ìºý¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï9Ëü144¿Í¡£È¾Ê¬¶á¤¯¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿ÅöÆü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢Í½ÁÛ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á»°³ä¤¬Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÁÉãÊì¤Î²ð¸îÎò¿ôÇ¯¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¥ê¤È¤¹¤ë¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£¼ºí©¼Ô¤È¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥ë¥Ý¤À¤¬¡¢»þÀÞ¡¢¼ºí©¼Ô¼«¿È¤Ë¤è¤ëµ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤ëÈ¯¸À¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ¿Þ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼ºí©¼Ô¤Î¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤ê¡¢Èá¤·¤ß¡¢¶ìÏ«¤ÎËö¤Ë¼ºí©¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤·¤ß¤¸¤ß¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¼ºí©¼Ô¤Î¿´¾ð¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¼ºí©¤Ë¤è¤ê²ÈÂ²¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¶»¤¬ÄË¤à¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡Ö¼ºí©¤·¤¿¿Í¡×¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£ÉÔ»×µÄ¤À¡£
Ê¸·Ý¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó
¼ºí©¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ë¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÁõÖì¡¢ÆóºýÌÜ¡£ÆüËÜ¥¿¥Ê¥È¥Õ¥©¥Ó¥¢¡Ê»à¶²ÉÝ¾É¡Ë¶¨²ñ¤òÀßÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤Ï¡¢»à¤Ì¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÌµ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Îº¬¸»Åª¤Ê¶²ÉÝ¡×¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤¯Ãø¼Ô¤Î¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¡£¡Ö»à¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿²¿¤«¤Î¼ÂÁü¤òÂª¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãø¼Ô¤Ï5¿Í¤ÎÂç²È¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¦¡£°å»Õ¡¢½¡¶µ¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¢¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¡¢Å¯³Ø¼Ô¡¢¤½¤·¤Æºî²È¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿¼¤¤»à¤ËÂÐ¤¹¤ëÌä¤¤¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢»à¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Î¤¢¤ë»ä¤ÏÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¡£ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´è¤Ê¤Ê¶²ÉÝ¿´¤¬½ù¡¹¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Ãø¼Ô¤Ï²Ì´º¤Ë¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤ì¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤È¤á¡¢¸ÀÍÕ¤ò·Ò¤°ÀìÌç²È¤Îµ¤³µ¤ËÍ¦µ¤¤¬½Ð¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÆÉ¤ß½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢»à¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢»ä¤Î»à¤Î¸«Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£»à¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÝ¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ò³«¤¯¤À¤í¤¦¡£
ÂÐÃÌ¡¿»àÀ¸ÏÀ
»à¤Ø¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¾åÅÄ¹ÒÊ¿
¤¦¤¨¤À¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡ü1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥³¥ó¥Èºî²È·ó·Ý¿Í¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¾¥Õ¥£¡¼¡×¤È¤·¤Æ2017Ç¯¡¢19Ç¯¤È¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤â·Ð¸³¡£23Ç¯¤«¤é¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç³èÌöÃæ¡£Ãøºî¤È¤·¤Æ¡Ø½ñ¤¤·¤´¤È¡£¡ÙÆâ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¤¬¤¢¤ë¡£
À¤³¦¤Ï¡È¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡É¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ÎÆü¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ö¶öÁ³¡×¤â¤é¤Ã¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¡¢Ãå¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ë¡Ö¶öÁ³¡×¤Þ¤Ã¤¿¤¯»÷¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥Ä¤òÃåÂØ¤¨¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²ñµÄ¤Ø¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£2001Ç¯9·î11Æü¡£¤½¤Î¥Ó¥ë¤ËÎ¹µÒµ¡¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£¶öÁ³¡¢Èà¤Ïµß¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡É¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ò¤È¤Ä°ã¤¨¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òÅØÎÏ¤äÊ¬ÀÏ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±¿µ¤¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤à¡£¤É¤ó¤Ê¶öÁ³¤Ë¤âÍýÍ³¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°ø²Ì¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¬¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¼Â¤Î¤È¤³¤íÀ¤³¦¤ÏÊ£»¨¤Ç²æ¡¹¤Ï²¿¤âÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÉ¬¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¶öÁ³¤À¡£¤À¤¬¤½¤Î¶öÁ³¤ÏÉ¬¤ºÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¶öÁ³¤¬¤°¤ë¤°¤ë¤È²ó¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢ºÇ¹â¤Î¶öÁ³¤À¡£
¼«Á³Å¯³Ø¡¿¶öÁ³ÏÀ
ÅÀ¤ÈÅÀ¤ÏÁ´¤ÆÀþ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¿¢Êª¤Î¾ï¼±¤¬º¬¤«¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë
ÃÏµå¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤È¿åÁÇ¤ÎÌ¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¹Ó¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³¤¤«¤éÎ¦¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¿¢Êª¤¬¡ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¤«¤é»ÀÁÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦Ä¶³×Ì¿Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Êª¤¬Êë¤é¤»¤ëÀ¤³¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´¤Æ¤Ï¿¢Êª¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤À¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿¢Êª¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢ÏÓ¤Ë¥·¥À¿¢Êª¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£Èà½÷¤Ï¡È¿¢Êª¤ËÃÎÀ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¤â¤È¤òÈô¤Ó²ó¤ë¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤¿¢Êª¤Î»Ñ¤À¡£Ãç´Ö¤òÆü±¢¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·Ô¤ò¶Ê¤²¤¿¤ê¡¢ÃÏ²¼¤Ç¤Ïº¬¤Ã¤³Æ±»Î¤¬±ÉÍÜ¤ò¾ù¤ê¤¢¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï½ý¤Ä¤¤¤¿ÌÚ¤¬¿¹Á´ÂÎ¤Ë´í¸±¿®¹æ¤òÁ÷¤êËÉ¸æÊª¼Á¤ò½Ð¤¹¤è¤¦Â¥¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¹²¤Æ¤ëÌÚ¤âÎäÀÅ¤ÊÌÚ¤â¤¤¤ë¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¸ÄÀÅª¤ÇÁû¡¹¤·¤¤¡£¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤¢¤ÎÂç¤¤¯¤Æ¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÌÚ¤¬¡¢²¿¤À¤«¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
²Ê³Ø¡¿¿¢Êª¹ÔÆ°³Ø
¿¢Êª¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ÅÏÊÕÍ´¿¿
¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¹¤±¤¶¤Í¡ü1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2021Ç¯¤«¤éÊ¸É®²È¡¢½ñÉ¾²È¡¢½ñÉ¾·ÏYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢½ñÅ¹¤Ç¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊª¸ì¤Î¥«¥®¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¸½Âå¤Îµ¡³£¤Ï¿Í´Ö¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ë
ËÜ½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó¿Í´ÖÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Îµ¡³£¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ±Îà¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ê¤ë¡£19À¤µª¤ËÎò»Ë¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ë¸½¤ì¤¿µ¡³£¤Ï¡¢20À¤µª¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î»ÞÍÕ¤òÌÐ¤é¤»¤¿¡£±Ç²è¤äÈô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ë³Ð¤ä°ÜÆ°¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î»ý¤ÄÇ½ÎÏ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëÈó¿Í´ÖÅª¤Ê°ÛÊª¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬21À¤µª¤Îµ¡³£¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Àµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤äËÜÇ½¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ê¤éÍÑÅÓ¤´¤È¤ËÊÌ¡¹¤Îµ¡³£¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤äÊªÂÎ¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤ÇºÑ¤à¡£¤·¤«¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎÃ»¤µ¡¢À¸À®AI¤Î´ó¤êÅº¤¤Êý¤Ï¡¢µ¡³£¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ò´õÇö¤Ë¤µ¤»¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ÏÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¡³£¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ò¡¢²æ¡¹¼«¿È¤Ø¤ÎÇ§¼±¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤Èµ¡³£¤Ï¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¸ß¤¤¤Î»Ñ¤äÍßË¾¤ò±Ç¤·¹ç¤¦¤«¤é¤À¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¿¥á¥Ç¥£¥¢
¥¹¥Þ¥Û¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤¢¤ÎÌ¾Âæ»ì¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¸À¸ì³Ø¤¬²òË¶¤¹¤ë
¡ÖºÇ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇºÇ¤â¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×¡£¥É¥é¥Þ¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤ÎÌ¾Âæ»ì¤À¡£°ì»þ´ü¤Ï³§¤¬¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂç¤¤¯2¤Äµó¤²¤ë¡£¤Þ¤º3¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥Õ¤È¥×¤È¤¤¤¦¿°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÎ¾¿°²»¤È¤¤¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬½é´ü¤Ë½¬ÆÀ¤¹¤ë²»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²»¼«ÂÎ¤¬¡ÖºÇ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¡×¤Ê¤Î¤À¡£¹¹¤Ë¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡Ö¤¤¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÊýÅª¤ÊÀë¸À¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï·ù¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤¨¤Æ»È¤¦¤³¤È¤ÇØÀØéÌµÎé¤µ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÌ¡²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾Âæ»ì¤ò¡¢¸À¸ì³Ø¼Ô¤¬²òË¶¤¹¤ë¡£¼ç¤Ë¸À¸ì³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éåÌÌ©¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¾Ð¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¡Ö±øÊª¤Ï¾ÃÆÇ¤À¡Á‼¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤Ï¤Ê¤¼°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÏÀ¹Í¡¿¸À¸ì³Ø
¡Ö¤Í¡×¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ëÅÙ
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú