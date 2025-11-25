11月24日、バラエティ特番『県民スター栄誉賞』（日本テレビ系）が放送された。3時間にわたって、各都道府県を代表するタレントについて紹介されたが、番組に出演した王林の“激変”した姿が注目を集めている。

所ジョージがMCを務める同番組は、全国47都道府県の4万7000人に大規模な調査を実施し、各都道府県の「地元の顔No.1」を決めるというもの。

「スタジオには、王林さんのほか『南海キャンディーズ』の山里亮太さんや島崎和歌子さん、イモトアヤコさんなど、各都道府県出身の著名人が多数、出演しました。青森県で活動する王林さんは、2024年に続いてみごと1位に選ばれ、地元からの圧倒的な支持を見せつけました」（スポーツ紙記者）

連覇を成しとげ、王林は大喜びだったが、一方で、放送後のXでは

《王林ちゃん雰囲気変わりすぎて、一瞬わからなかった》

《王林ちゃんって印象変わったね〜黒髪だからかな》

《大人っぽくなってさらに可愛くなってる!!》

など、驚きの声が聞かれていた。ビジュアルの変化が注目されたようだ。

「王林さんはブロンドやオレンジ系のヘアーカラーが特徴的ですが、最近はInstagramで、金髪にしたり、お腹を出した服から“へそピアス”を見せたりするなど、垢抜けた写真を投稿しています。この日は黒髪を後ろで結び、ナチュラルメイクだったため、“清楚”な印象を受ける人もいたようです」（芸能記者）

王林は青森を中心に活動する女性ローカルアイドルグループ「りんご娘」のリーダーを務め、2022年に卒業。その後は、津軽弁トークで『ヒルナンデス!』（日本テレビ系）の金曜レギュラーを務めるなど、多くのバラエティ番組に出演している。仕事は好調だが、大きく変わったこともあるようだ。

「長らく、王林さんは地元である青森で生活しながら、東京で仕事する際はホテルに滞在する“ホテル暮らし”であることを公言していました。しかし2025年2月、Instagramで都内に部屋を借りたことを報告し、現在は東京と青森を行き来する2拠点生活となっています。すっかり全国区のタレントになりましたが、4月から地元で冠番組『王林の産地直送☆日本最高!!』（青森朝日放送）がスタートし、県内での仕事も100本以上こなすなど、相変わらず青森での仕事は続いています。こうした地元愛も、2連覇につながったのでしょう」（同前）

番組内で、王林は今回の結果に喜びつつも「でも、本当にぜんぜん満足してないんですよ。来年はもっと、もっと青森に貢献できるんじゃないかと思っているので、来年もがんばります」と、意欲を見せていた。大ブレイクしても、地元を盛りあげてくれることだろう。