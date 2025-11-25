TBS「王様のブランチ」の元リポーターとして知られるタレントの鈴木あきえ（38）が24日、自身のインスタグラムを更新。妊娠8カ月での子供たちとのお出かけショットを公開した。

9月に第3子の妊娠を発表した鈴木。7歳・長男、4歳・長女を持つ2児のママだが、「三連休、いかがお過ごしですか？ 我が家は習い事のプログラミング教室の大会があったり、近所で野球体験したり、みんなで屋台ご飯をたくさん食べたり、夫に子供達を公園&温泉に連れ出してもらい束の間の1人時間もらったり、、と、瞬く間に過ぎ去る連休となりました」と子供たちとの公園での母子ショットを投稿した。

「最近は妊娠後期に入り 自分でやりたい事やりたいペースと、そうとはいかない現実とのギャップが凄まじい」と鈴木。「マイナートラブルと向き合いつつ、残りのマタニティライフも安全第一でいきたいところです」と記し、「連休明けも、ホッとできる休憩を挟みながら頑張りましょ〜」とつづった。

ハッシュタグでも「#7歳男の子」「#4歳女の子」「#マタニティ」「#妊娠8ヶ月」と添えた。

鈴木は2017年に同い年のテレビディレクターと結婚。18年9月に長男、20年12月に長女を出産。今年9月に「私ごとですがこの度、新しい命を授かりました」と報告。「今は安定期に入っており、お腹の中でポコッポコッと動く赤ちゃんにやさしく話しかける息子や娘の姿を見ては心がふわっと温かくなる毎日です」と伝えていた。