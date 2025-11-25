Nissy、自身2度目の全国6大ドームツアー ライブ音源配信リリース
Nissy（西島隆弘）が、11月27日にライブ音源『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』を配信リリースすることが決定した。
2013年にセルフプロデュースによりソロ活動を開始し、2023年に10周年を迎えたNissy。10周年のファイナルとして開催された＜Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR＞は、自身2度目の全国6大ドームツアーの開催であり、歴史上ソロアーティストとして初。
2019年に日本人男性ソロアーティスト史上最年少で即完を果たし4大ドームツアーを完走、2022年にはソロアーティストとして史上2人目となる全国6大ドームツアーを全公演ソールドアウトで終幕など、次々と快挙を成し遂げてきたNissyが、自身で「“Nissy Entertainment”の最高到達点」と表現した今回のツアーのライブ音源が満を持して配信リリースされる。
10周年のファイナルを飾る珠玉のセットリストから、ライブ本編で披露されたバラエティ豊かな全16曲を収録。会場の熱気をそのまま閉じ込めたライブ音源を、ぜひチェックしていただきたい。
『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』
2025年11月27日(木)DIGITAL RELEASE
Pre-add/Pre-save : https://ffm.to/a8pnkoy
配信リンク：https://nissy.lnk.to/8AGMa9
※ライブ本編のみの配信
