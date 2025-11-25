ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊ともに７５ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%）
ドイツ 2.695
フランス 3.448（+75）
イタリア 3.445（+75）
スペイン 3.2（+51）
オランダ 2.842（+15）
ギリシャ 3.31（+62）
ポルトガル 3.041（+35）
ベルギー 3.22（+53）
オーストリア 2.987（+29）
アイルランド 2.904（+21）
フィンランド 3.047（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
