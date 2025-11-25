ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏伊ともに７５ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%）
ドイツ　　　　2.695
フランス　　　3.448（+75）
イタリア　　　3.445（+75）
スペイン　　　3.2（+51）
オランダ　　　2.842（+15）
ギリシャ　　　3.31（+62）
ポルトガル　　　3.041（+35）
ベルギー　　　3.22（+53）
オーストリア　2.987（+29）
アイルランド　2.904（+21）
フィンランド　3.047（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）