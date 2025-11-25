U-22日本代表帰りのDF喜多壱也、ラ・リーガ2部でも完封導く!! 出場試合で昨季1部勢を連破
ソシエダBでプレーするU-22日本代表DF喜多壱也が24日、ラ・リーガ2部第15節のバジャドリー戦に先発出場し、無失点に抑える活躍で今季5勝目に貢献した。ソシエダBは今季からラ・リーガ2部に昇格。1部昇格を目指すトップチームが並ぶ中でも、現在13位と健闘を見せているなか、ロス五輪世代の喜多が着実に存在感を増している。
喜多は今夏、京都サンガF.C.からソシエダBに加入。9月下旬から10月上旬にかけてU-20日本代表としてU-20W杯に出場していた影響もあり、出場は8試合にとどまっているが、直近で出場した4試合の失点数はわずか「3」と堅守構築に寄与している。
今月はU-22日本代表としてイングランド遠征に参加していたため、前節カステジョン戦(●4-5)は欠場していたが、今回の勝利によって出場試合では前節レガネス戦(◯2-1)に続く連勝。いずれも相手は昨季の1部所属クラブとなっており、喜多は欧州初挑戦ながらもハイレベルな環境に適応できているようだ。
喜多は今夏、京都サンガF.C.からソシエダBに加入。9月下旬から10月上旬にかけてU-20日本代表としてU-20W杯に出場していた影響もあり、出場は8試合にとどまっているが、直近で出場した4試合の失点数はわずか「3」と堅守構築に寄与している。
今月はU-22日本代表としてイングランド遠征に参加していたため、前節カステジョン戦(●4-5)は欠場していたが、今回の勝利によって出場試合では前節レガネス戦(◯2-1)に続く連勝。いずれも相手は昨季の1部所属クラブとなっており、喜多は欧州初挑戦ながらもハイレベルな環境に適応できているようだ。