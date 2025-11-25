ほしのあき、ソロショット　※「ほしのあき」インスタグラム

　タレント・ほしのあきが、25日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。

【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）

　2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった　@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。

　今回は「ベルベットのロングドレス」と、美スタイルが際立つ黒のロングドレス姿を披露。カメラを見つめ優しく微笑んだ。ファンからは「エレガント」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られている。

引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）