ほしのあき48歳、ドレス姿が「エレガント」「スタイル抜群」と絶賛の声 13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、25日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「ベルベットのロングドレス」と、美スタイルが際立つ黒のロングドレス姿を披露。カメラを見つめ優しく微笑んだ。ファンからは「エレガント」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
