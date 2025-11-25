ジェラルド・バトラー主演クライム・アクション『アウトローズ』来年1.23公開！ ビジュアル＆特報解禁
全米でNo.1スタートを記録したジェラルド・バトラー主演の映画『アウトローズ』が、2026年1月23日より全国公開されることが決定。併せて、メインビジュアルと特報映像が解禁となった。
【動画】史上最⾼難度のダイヤモンド強奪計画をめぐる、予測不能の駆け引き――『アウトローズ』特報
本作は、緊迫の銃撃戦と巧妙な駆け引きで観客を魅了する型破りな刑事“ビッグ・ニック”が、かつて逃した最凶強盗犯にして宿敵であるドニーを追うなかで、さまざまな策略と裏切りが交錯し、やがて思いもよらぬ共闘へと発展していくクライム・アクション。
休職処分中のロサンゼルス郡保安局刑事ニック（ジェラルド・バトラー）は、銀行強盗事件ののち逃亡したドニー（オシェア・ジャクソン・Jr.）の行方を追って、単身ヨーロッパへ。やがて、ドニーが窃盗を繰り返す犯罪組織と行動を共にしているとの情報をつかんだニックは、世界最大のダイヤモンド取引所を狙う壮大な強盗計画に巻き込まれていく。
主演のバトラーに加え、ラッパーのアイス・キューブの息子であるオシェア・ジャクソン・Jr. もドニー役として続投。監督＆脚本は前作で高く評価されたクリスチャン・グーデガストが務め、洗練された映像と緊迫感あふれるストーリーがさらに深化。早くも第3作の製作が決定している。
メインビジュアルと特報映像は、迫力のガンアクションとカーチェイスに挑むジェラルド・バトラーの姿を捉えた内容となっている。
映画『アウトローズ』は、2026年1月23日より全国公開。
