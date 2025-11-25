渡邉飛勇が日本代表活動からチームに緊急帰還…信州の勝久HC「チーム思いなことが本当にうれしい」

11月23日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』はB2リーグ戦の青森ワッツvs信州ブレイブウォリアーズが開催された。

信州はマイク・ダウムや生原秀将を欠き、さらにGAME1直前にウェイン・マーシャルもコンディション不良と主力選手が欠場が相次ぎ、出場選手登録が8選手と苦しい状況に。同22日の青森戦のGAME1で敗れ16試合を終えた時点で9勝7敗と、東地区3位にはいるものの、決して満足のいく結果を残せていない状況となった。

そこで、日本代表候補メンバーとして合宿に招集されていた信州の渡邉飛勇が、負傷者の多いチームを救うためにチームに緊急帰還。試合に出場した経緯を、勝久マイケルヘッドコーチが試合後のインタビューで明かした。

クラブ公式サイトで公開された動画内で勝久HCは、渡邉とのやり取りを明かした。GAME1の試合直前でマーシャルの欠場が決まったことを勝久HCが渡邉に伝えると、渡邉は「トム（・ホーバス）と相談してみるから、明日（GAME2）出れる？」と申し出たという。

GAME2で渡邉は15分23秒の出場時間で、得点こそなかったものの6リバウンド3アシスト1ブロックと貢献し、チームは79－64で勝利。苦しい状況の中で10勝7敗と2ケタ勝利に乗せた。







このことについて勝久HCは「ここまで来てくれてそれはもう本当にうれしい気持ち。チーム思いなことが本当にうれしいし、きっとブースターの皆さんも彼に感謝していると思います。実は去年も同じシチュエーションで代表に行っていた飛勇がチームを救おうとアウェーの青森戦に来てくれて、その試合は負けてしまたので、今日は本当に彼のためにも勝てて良かったです」と、ハードスケジュールの中でチームに貢献した渡邉を高く評価した。

中盤戦に入るB2リーグ戦で信州がさらにチーム一丸となり、ここから巻き返しなるか注目だ。

【動画】渡邉飛勇に感謝…11月23日青森戦後の勝久HCインタビュー