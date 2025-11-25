官庁街に近い秋田市八橋の住宅の敷地内にクマが25日朝から3時間余りとどまり続け、市が麻酔銃による緊急銃猟で捕獲しました。



住人のスマートフォンには庭にいるクマの姿がはっきりと映し出されていました。



住宅の庭にとどまるクマ。



その姿を住人がスマートフォンのカメラでとらえていました。



現場は住宅密集地の一角で、ソユースタジアムや県立体育館がある八橋運動公園の近く、秋田市役所からも600メートルほどの距離です。





進藤拓実記者「警察や市の職員が家を囲うようにして警戒を続けています」警察や県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、25日は未明に官庁街の秋田市山王で。その後朝にかけて隣接する八橋でクマの目撃情報が相次ぎました。午前8時45分ごろには秋田市八橋本町にある住宅の敷地内でクマ1頭が確認されています。住宅の敷地内に3時間余りとどまり続けたクマ。画面の中心でわずかに動く姿が見てとれます。住宅の中からも警戒が続きました。進藤拓実記者「正午すぎです。軽トラが動き出しました」秋田市は正午ごろに、麻酔銃による緊急銃猟を行いました。3発撃っていずれも命中しています。進藤拓実記者「軽トラックの上に市の職員がブルーシートを持って立っています。捕獲したクマを積み込んでいるものとみられます」捕獲されたクマは体長1メートル30センチ、体重76キロのオスでした。県内では25日、ほかにも複数の場所でクマが目撃されています。11月も残り1週間を切っていますが、人の生活圏への出没が続いています。