“制コレ史上最高レベルボディ”19歳、ミニスカ姿で美スタイル全開！ 「お姫様」「圧倒的な可愛さ」
「週刊ヤングジャンプ」（集英社）の誌面で開催されたオーディション企画「制コレ24」の準グランプリ・仙北谷ハンナが、25日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】“制コレ史上最高レベルボディ”19歳が「スタイル抜群」 大胆なグラビア姿も（25枚）
普段から、圧倒的なスタイルが際立つグラビアのオフショットや、美しさあふれるソロショットなどを投稿している仙北谷。先日は「今年初プール！」とつづり、水着姿も披露していた。
今回は「Malymoon Secret Party ありがとうございました〜 たくさん可愛く撮ってくれてありがと〜」と、ミニスカートの衣装姿を披露。カメラに向かって優しい表情を見せた。ファンからは「お姫様」「圧倒的な可愛さ」など絶賛の声が寄せられている。
仙北谷は、2006年5月9日秋田県生まれ、ロンドン育ちの19歳。5月8日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）23号に登場した際には、「制コレ史上最高レベルボディー」と紹介され、制服姿などが話題になっていた。
引用：「仙北谷ハンナ」インスタグラム（@hanna_0659）
【写真】“制コレ史上最高レベルボディ”19歳が「スタイル抜群」 大胆なグラビア姿も（25枚）
普段から、圧倒的なスタイルが際立つグラビアのオフショットや、美しさあふれるソロショットなどを投稿している仙北谷。先日は「今年初プール！」とつづり、水着姿も披露していた。
今回は「Malymoon Secret Party ありがとうございました〜 たくさん可愛く撮ってくれてありがと〜」と、ミニスカートの衣装姿を披露。カメラに向かって優しい表情を見せた。ファンからは「お姫様」「圧倒的な可愛さ」など絶賛の声が寄せられている。
仙北谷は、2006年5月9日秋田県生まれ、ロンドン育ちの19歳。5月8日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）23号に登場した際には、「制コレ史上最高レベルボディー」と紹介され、制服姿などが話題になっていた。
引用：「仙北谷ハンナ」インスタグラム（@hanna_0659）