ヒュー・ジャックマンがウルヴァリン復帰に匂わせ 「絶対ないとは絶対言わない」
「X‐MEN」シリーズや昨年の『デッドプール＆ウルヴァリン』でウルヴァリンを演じたヒュー・ジャックマンが、同役復帰について聞かれ、「絶対ないとは絶対言わない」と含みのある答えを返した。来年公開の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』や『Avengers: Secret Wars（原題）』出演に希望が持てそうだ。
【動画】ヒュー・ジャックマン、『デッドプール＆ウルヴァリン』特大ヒットの知らせに涙
Entertainment Weeklyによると、ヒューは現地時間11月22日放送の『グレアム・ノートン・ショー』で、「番組に出る度に『ノーだ。もう二度と演じない』と言うのに、新作に出続け、大ヒットを記録している…とういうことは、また演じることになる？」と聞かれ、「おそらく」と含みを持たせて回答。「もう絶対しないとは絶対言いません…だけど、『絶対やらない』と言ったときは本気だったんです。気が変わる時まではね。ただ、数年の間は本当に、その意思はなかったんです。本当です」と弁解した。
2000年に公開された『X‐メン』以来、シリーズ各作品でローガン／ウルヴァリンを演じてきたヒューは、2017年の『LOGAN／ローガン』を最後に、同役からの卒業を宣言したが、2024年に公開された『デッドプール＆ウルヴァリン』でウルヴァリン役として復帰し、興行・評価ともに成功を収めた。
ファンの間では、来年公開予定の『アベンジャーズ／ドゥームズ・デイ』に、イアン・マッケランやパトリック・スチュワート、ジェームズ・マースデンら『X‐MEN』のオリジナルキャストが大勢出演することを受け、『ドゥームズ・デイ』や2027年公開予定の『Avengers： Secret Wars（原題）』に、ウルヴァリンやデッドプール（ライアン・レイノルズ）が登場するのではないかと憶測を呼んでいたそう。今回のヒューの発言により、ファンの期待がさらに高まることになりそうだ。
