¡¡¾´ý¤ÎÂè96´ü´ýÀ»½¢°Ì¼°¤¬25Æü¡¢ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³¡¼Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢6Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ£°æÁïÂÀ´ýÀ»¡Ê23¡Ë¡á²¦¾¤Ê¤É6´§¡á¤Ë½¢°Ì¾õ¡¢¾ÞÇÕ¤Ê¤É¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´ýÀ»Àï¤Ïº£´ü¤«¤éÍ¥¾¡¾Þ¶â¤¬4000Ëü±ß¤ËÁý³Û¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¾Þ1000Ëü±ß¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£Æ£°æ´ýÀ»¤Ï23Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï¡ÊJTÇÕ¡Ë¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¾Þ¶â500Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Æü´Ö¤Ç5500Ëü±ß¤ò¼êÃæ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¢§Æ£°æ´ýÀ»¡¡¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ÉÊú¶¯¤¯»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¾´ý¤Î»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆñ¤·¤µ¡¢±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤¿º£´ü¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Íè´ü°Ê¹ß¡¢¤è¤ê¤è¤¤¾´ý¤ò»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¡£