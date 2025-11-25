ÀÅ²¬¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤¬µÞ¤¤ç³«ºÅÃæ»ß¡ÖÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¡×¤È¼Õºá¡¡¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡¢¹â¶¶ÍÎ»Ò¤é½Ð±éÍ½Äê¤â
¡¡12·î6Æü¤ËÀÅ²¬¡¦¤µ¤ï¤ä¤«¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖONE STEP LIVE 2025¡×¤Ï25Æü¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î³«ºÅ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½ôÈÌ¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä¾å¤ÎÅÔ¹ç¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ç¡Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ°ìÆ±¡¢³«ºÅ¤Ë¸þ¤±±Ô°Õ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢½ôÈÌ¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢³«ºÅ¤ÎÂ³¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿µ½Å¤Ê¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î³«ºÅ¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ°ìÆ±¡¢ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ½àÈ÷¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¿¼¿Ó¤Ê¤ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÏÍ¤Ó¤·¡¢¡Ö²¿Â´»ö¾ð¤ò¤´¸»¡¤Î¾å¡¢¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡¢¹â¶¶ÍÎ»Ò¡¢¡ÖOriginal Love¡×ÅÄÅçµ®ÃË¡¢CENT(¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á)¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£