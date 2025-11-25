　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　54(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　80(　　　80)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　15(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　60(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2000(　　2000)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5386(　　3204)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 207(　　 155)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 353(　　 335)
日経225ミニ　 　12月限　　　363483(　162829)
　　　　　 　 　 1月限　　　　3252(　　1390)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　71(　　　27)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2634(　　1326)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　72(　　　50)
日経225ミニ　 　12月限　　　206110(　102362)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 975(　　 443)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 115(　　　35)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 534(　　 534)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　12月限　　　 18107(　 18107)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 443(　　 443)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　31(　　　31)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2474(　　2474)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　87(　　　87)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　64(　　　64)
日経225ミニ　 　12月限　　　 87413(　 87413)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 385(　　 385)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース