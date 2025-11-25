主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 54( 0)
TOPIX先物 12月限 80( 80)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 60( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 2000( 2000)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5386( 3204)
3月限 207( 155)
TOPIX先物 12月限 353( 335)
日経225ミニ 12月限 363483( 162829)
1月限 3252( 1390)
2月限 71( 27)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2634( 1326)
3月限 72( 50)
日経225ミニ 12月限 206110( 102362)
1月限 975( 443)
2月限 115( 35)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 534( 534)
3月限 16( 16)
日経225ミニ 12月限 18107( 18107)
1月限 443( 443)
2月限 31( 31)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2474( 2474)
3月限 87( 87)
TOPIX先物 12月限 64( 64)
日経225ミニ 12月限 87413( 87413)
1月限 385( 385)
2月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 54( 0)
TOPIX先物 12月限 80( 80)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 60( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 2000( 2000)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5386( 3204)
3月限 207( 155)
TOPIX先物 12月限 353( 335)
日経225ミニ 12月限 363483( 162829)
1月限 3252( 1390)
2月限 71( 27)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2634( 1326)
3月限 72( 50)
日経225ミニ 12月限 206110( 102362)
1月限 975( 443)
2月限 115( 35)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 534( 534)
3月限 16( 16)
日経225ミニ 12月限 18107( 18107)
1月限 443( 443)
2月限 31( 31)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2474( 2474)
3月限 87( 87)
TOPIX先物 12月限 64( 64)
日経225ミニ 12月限 87413( 87413)
1月限 385( 385)
2月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース