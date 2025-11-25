　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 989(　　 461)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1011(　　 751)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2726(　　2584)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 693(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 237(　　 237)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 590(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 214(　　 166)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2000(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1065(　　 894)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1669(　　 569)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1100(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2149(　　2149)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 764(　　 377)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2941(　　1709)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 141(　　　91)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 601(　　 433)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　83(　　　83)
日経225ミニ　 　12月限　　　100542(　 47766)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 615(　　 221)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　20(　　　16)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 900(　　 508)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　37(　　　25)
日経225ミニ　 　12月限　　　 46737(　 24787)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 337(　　 301)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 8(　　　 2)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4957(　　4957)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 321(　　 321)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1228(　　1228)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　51(　　　51)
日経225ミニ　 　12月限　　　 31098(　 31098)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 146(　　 146)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

