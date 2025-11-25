主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 989( 461)
TOPIX先物 12月限 1011( 751)
日経225ミニ 12月限 2726( 2584)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 693( 0)
TOPIX先物 12月限 237( 237)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 590( 0)
TOPIX先物 12月限 214( 166)
日経225ミニ 1月限 2000( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1065( 894)
TOPIX先物 12月限 1669( 569)
3月限 1100( 0)
日経225ミニ 12月限 2149( 2149)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 764( 377)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2941( 1709)
3月限 141( 91)
TOPIX先物 12月限 601( 433)
3月限 83( 83)
日経225ミニ 12月限 100542( 47766)
1月限 615( 221)
2月限 20( 16)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 900( 508)
3月限 37( 25)
日経225ミニ 12月限 46737( 24787)
1月限 337( 301)
2月限 8( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7( 7)
日経225ミニ 12月限 4957( 4957)
1月限 321( 321)
2月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1228( 1228)
3月限 51( 51)
日経225ミニ 12月限 31098( 31098)
1月限 146( 146)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
