山の中でクマに襲われたとみられています。25日午前、胎内市の飯豊連峰で県警のヘリコプターが男性を発見し救助しましたが、死亡が確認されました。発見時、男性の近くにクマがいたということです。



警察によりますと、男性は午前9時30分前、飯豊連峰の胎内口登山道から100m外れたところで発見されました。県警のヘリコプターが男性を救出しましたが、顔や首・両腕を損傷していて死亡が確認されました。



上空から男性の近くにクマ1頭がいることが確認されましたが、救助前に立ち去ったということです。



死亡した男性は、23日に飯豊連峰を登山していた新潟市西区に住む55歳の男性とみられていて、知人が24日に胎内消防署へ連絡が取れないと相談していました。



胎内市などによりますと、現場は冬の間『入山禁止』になっていますが、男性は登山小屋などの管理を委託されている山岳会のメンバーで作業のため山に入っていたということです。登山道の入り口付近には男性の車が止まっていて、警察は男性がクマに襲われた可能性もあるとみて遺体の身元と死因などを調べています。