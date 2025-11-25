　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 29801(　 29772)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 238(　　 238)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 30918(　 30918)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　35(　　　35)
日経225ミニ　 　12月限　　　691553(　691553)
　　　　　 　 　 1月限　　　 19811(　 19811)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 127(　　 127)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8116(　　8074)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 188(　　 188)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 16506(　 16506)
日経225ミニ　 　12月限　　　254828(　254828)
　　　　　 　 　 1月限　　　　5032(　　5032)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 154(　　 154)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 569(　　 452)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 605(　　 605)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1738(　　1738)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2101(　　2090)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4595(　　4427)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9439(　　9429)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 963(　　 963)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3003(　　3003)
日経225ミニ　 　12月限　　　 14151(　 14151)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 384(　　 384)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　32(　　　32)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 338(　　 338)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1396(　　1396)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1182(　　1182)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3048(　　2984)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5442(　　5442)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　12月限　　　 52255(　 52255)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　69(　　　69)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 267(　　 267)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 588(　　 582)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 922(　　 888)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 423(　　 423)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 357(　　 357)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 213(　　 199)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 675(　　 675)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 634(　　 634)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　46(　　　46)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　10(　　　10)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

