外国証券 先物取引高情報まとめ（11月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 29801( 29772)
3月限 238( 238)
TOPIX先物 12月限 30918( 30918)
3月限 35( 35)
日経225ミニ 12月限 691553( 691553)
1月限 19811( 19811)
2月限 127( 127)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8116( 8074)
3月限 188( 188)
TOPIX先物 12月限 16506( 16506)
日経225ミニ 12月限 254828( 254828)
1月限 5032( 5032)
2月限 154( 154)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 569( 452)
TOPIX先物 12月限 605( 605)
日経225ミニ 12月限 1738( 1738)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2101( 2090)
TOPIX先物 12月限 4595( 4427)
日経225ミニ 12月限 9439( 9429)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 963( 963)
3月限 22( 22)
TOPIX先物 12月限 3003( 3003)
日経225ミニ 12月限 14151( 14151)
1月限 384( 384)
2月限 32( 32)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 338( 338)
TOPIX先物 12月限 1396( 1396)
日経225ミニ 12月限 1182( 1182)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3048( 2984)
3月限 25( 25)
TOPIX先物 12月限 5442( 5442)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 52255( 52255)
1月限 69( 69)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 267( 267)
TOPIX先物 12月限 588( 582)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 922( 888)
TOPIX先物 12月限 423( 423)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 357( 357)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 213( 199)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 675( 675)
日経225ミニ 12月限 634( 634)
1月限 46( 46)
2月限 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
