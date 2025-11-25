２５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・足立区で２４日に発生した１１人が死傷するひき逃げ事件を報じた。

乗用車が歩道に乗り上げるなど暴走して歩行者らをはねた今回の事件では、はねられた８０代男性が死亡。他に男女１０人が重軽傷を負った。この車は盗難車で、警視庁は販売店から盗んだとして窃盗の疑いで同区の職業不詳の男（３７）を逮捕した。

この事件について番組では、亀井正貴弁護士の「故意に人をはねた殺人・殺人未遂罪、故意に赤信号を無視した危険運転致死傷罪で起訴される可能性がある」という見解を紹介。

コメンテーターでスタジオ出演の野村修也弁護士も「基本的には殺人になる可能性もあると思いますね」と指摘。「亡くなってますので、これは運転している時には基本的には、もしかすると人をはねるかも知れないという認識はあったはずですし、はねてもしようがないんじゃないかと思っていたとしたら故意があったということになるので殺人罪が成立する可能性があるんですよね」と続けた。

その上で「他の方について危険運転致死傷罪が適用される可能性があるので、ちょっと事案が複数、存在してますので適用の可能性が出てくる」と話していた。