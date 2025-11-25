　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 20514(　 18677)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　73(　　　73)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22209(　 21916)
日経225ミニ　 　12月限　　　242359(　242267)
　　　　　 　 　 1月限　　　 11369(　　6119)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　42(　　　42)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8758(　　8166)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 195(　　 195)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 20971(　 19434)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 121(　　　66)
日経225ミニ　 　12月限　　　139168(　139168)
　　　　　 　 　 1月限　　　　4989(　　4489)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　30(　　　30)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 786(　　 586)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5181(　　 421)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5632(　　5632)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 7(　　　 7)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1279(　　 562)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8814(　　4965)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1155(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4768(　　4686)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3462(　　2393)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5139(　　4789)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9757(　　9757)
　　　　　 　 　 1月限　　　　4288(　　　38)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2301(　　1206)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3867(　　3767)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4565(　　4565)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2413(　　1949)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6507(　　6005)
日経225ミニ　 　12月限　　　 29443(　 28875)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　48(　　　33)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 0)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 608(　　 309)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 745(　　 618)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2524(　　2524)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1500(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 522(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1979(　　 973)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 208(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 338(　　 338)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 712(　　 712)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　43(　　　43)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース