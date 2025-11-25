外国証券 先物取引高情報まとめ（11月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20514( 18677)
3月限 73( 73)
TOPIX先物 12月限 22209( 21916)
日経225ミニ 12月限 242359( 242267)
1月限 11369( 6119)
2月限 42( 42)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8758( 8166)
3月限 195( 195)
TOPIX先物 12月限 20971( 19434)
3月限 121( 66)
日経225ミニ 12月限 139168( 139168)
1月限 4989( 4489)
2月限 30( 30)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 786( 586)
TOPIX先物 12月限 5181( 421)
日経225ミニ 12月限 5632( 5632)
1月限 7( 7)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1279( 562)
TOPIX先物 12月限 8814( 4965)
3月限 1155( 0)
日経225ミニ 12月限 4768( 4686)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3462( 2393)
3月限 7( 7)
TOPIX先物 12月限 5139( 4789)
日経225ミニ 12月限 9757( 9757)
1月限 4288( 38)
2月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2301( 1206)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 3867( 3767)
日経225ミニ 12月限 4565( 4565)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2413( 1949)
3月限 4( 3)
TOPIX先物 12月限 6507( 6005)
日経225ミニ 12月限 29443( 28875)
1月限 48( 33)
2月限 1( 0)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 608( 309)
TOPIX先物 12月限 745( 618)
日経225ミニ 12月限 2524( 2524)
1月限 1500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 522( 0)
TOPIX先物 12月限 1979( 973)
日経225ミニ 1月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 208( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 338( 338)
TOPIX先物 12月限 712( 712)
日経225ミニ 1月限 43( 43)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
