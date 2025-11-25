「日経225オプション」12月限プット手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
モルガンMUFG証券 12( 12)
インタラクティブ証券 8( 8)
JPモルガン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
JPモルガン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 350( 350)
モルガンMUFG証券 87( 87)
SBI証券 117( 73)
楽天証券 72( 72)
野村証券 50( 50)
JPモルガン証券 44( 44)
バークレイズ証券 25( 25)
三菱UFJeスマート 21( 21)
UBS証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
BNPパリバ証券 16( 16)
松井証券 12( 12)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
モルガンMUFG証券 10( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 7( 3)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ゴールドマン証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
野村証券 50( 50)
SBI証券 17( 9)
三菱UFJeスマート 8( 8)
楽天証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
