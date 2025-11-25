コメ価格の高騰で、消費者が購入する銘柄米の容量がより少量化していることがわかった。

東芝デジタルソリューションズが２５日、レシートデータに基づく購買動向の分析結果を発表した。２キロ・グラムや５キロ・グラムの購入数が増加した一方で、１０キロ・グラムは減少した。

９月１日から１０月１５日で、東芝グループで展開する電子レシートサービス「スマートレシート」を利用する約２７０万人のレシートデータを分析した。それによると、購入数量は２キロ・グラムが３２％増、５キロ・グラムが１０％増となる一方、大容量の１０キロ・グラムは６３％の大幅な減少となった。

店頭での容量別の平均販売価格は、２キロ・グラムが前年比４９％増、５キロ・グラムが３７％増、１０キロ・グラムが２０％増だった。値上がり率の高い小容量ほど購入数量が増える結果となり、担当者は「月の支出に合わせて、１０キロ・グラムを買うよりは価格が抑えられる小容量を購入する層が増えているのではないか」と分析する。

種類別では、銘柄米が前年と同様に約７割を占め、政府備蓄米は２％程度にとどまった。備蓄米が店頭に置かれておらず、銘柄米を購入した層が一定数いるとみられるという。