「日経225オプション」12月限プット手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 362( 362)
シティグループ証券 100( 100)
野村証券 75( 75)
BNPパリバ証券 30( 30)
楽天証券 16( 16)
SBI証券 16( 12)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
豊証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
安藤証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
楽天証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 65)
野村証券 25( 25)
楽天証券 12( 12)
豊証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
JPモルガン証券 20( 20)
BNPパリバ証券 4( 4)
ビーオブエー証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
