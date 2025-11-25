「日経225オプション」12月限コール手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
楽天証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
SBI証券 14( 12)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 188( 188)
マネックス証券 45( 45)
BNPパリバ証券 32( 32)
野村証券 25( 25)
楽天証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
UBS証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
SBI証券 15( 11)
安藤証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 11( 11)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
JPモルガン証券 9( 9)
SBI証券 11( 7)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
