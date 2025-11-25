Àï¸åÆüËÜ¤Ë¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤ÊÍýÍ³
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î25Æü¡ÛÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÁÈ³Õ¸å¡¢·³»öÊ¬Ìî¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÏºÇ¶á¡¢ÃÏÂÐ¶õÍ¶Æ³ÃÆ¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤ò´°Î»¡¢¡Ö°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¡×²þÄê¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò³«»Ï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¡×¸¶Â§¤«¤éÀä¤¨¤º°ïÃ¦¤·¡¢·³»öÎÏ¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î»î¤ß¤¬É½¤ì¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¡×¸¶Â§¤Ï¡¢1947Ç¯5·î3Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿·ûË¡¤ÎÂè9¾ò¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ±¾ò¤ÏÀïÁèÊü´þ¤ÈÀïÎÏÉÔÊÝ»ý¡¢¸òÀï¸¢ÈÝÇ§¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤ÏÊ¿ÏÂ·ûË¡¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÇÔÀï¸å¤ËÉðÁõ²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢50Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¥½Ï¢¤Ê¤É¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ÎºÆ·³È÷¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£54Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¼«±ÒÂâ¤ò·ûË¡9¾ò¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿ù¸¶¹ÓÂÀËÉ±ÒÄ£Ä¹´±¤Ï55Ç¯¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÍÑ¤¤¡¢¡Ö¤â¤Ã¤Ñ¤é¼é¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼é¤ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÑ¸ì¤Ï70Ç¯°Ê¹ß¤ËÆüËÜ¤Î¸ø¼°Ê¸½ñ¤ËÉÑÈË¤Ë¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò·Ð¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¡Ö2022Ç¯ÈÇËÉ±ÒÇò½ñ¡×»²¾È¡Ë¡£¡ÖÁê¼ê¤«¤éÉðÎÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¸¤á¤ÆËÉ±ÒÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¡¢¤½¤ÎÂÖÍÍ¤â¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢ÊÝ»ý¤¹¤ëËÉ±ÒÎÏ¤â¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¤â¤Î¤Ë¸Â¤ë¤Ê¤É¡¢·ûË¡¤ÎÀº¿À¤ËÂ§¤Ã¤¿¼õÆ°Åª¤ÊËÉ±ÒÀïÎ¬¤Î»ÑÀª¡×¡£
¡¡¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¡×¤Î³Ë¿´Åª¸¶Â§¤Ï¡ÀèÀ©¹¶·â¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÉðÎÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¼«±Ò¤ò¹Ô¤¦¢Áê¼ê¤Î´ðÃÏ¤ò¹¶·â¤»¤º¡¢ÀïÎ¬Åª¹¶Àª¤Ë½Ð¤º¡¢¹¶·âÅªÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤·¤Ê¤¤£ËÉ±ÒÈÏ°Ï¤òÆüËÜ¤ÎÎÎ¶õ¡¦ÎÎ³¤¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤¼õÆ°ÅªËÉ¸æÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤·¡¢ËÉ¸æºîÀï¤ÎÌÜÅª¤ò¿¯¹¶·âÂà¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¡Ý¤Î»Í¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¡×¤Ï¡¢Àï¸åÆüËÜ¤¬¡ÖÊ¿ÏÂ¹ñ²È¡×¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÃæ¤Ç·Ç¤²¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍýÇ°¤ÈËÉ±ÒÀ¯ºö¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤ËµÚ¤Ö¡£
¡¡Âè1¤Ë¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤Îµ¬ÌÏ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï1976Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖËÉ±Ò·×²è¤ÎÂç¹Ë¡×¤òºöÄê¤·¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ò¹ñÌ±ÁíÀ¸»º¡ÊGNP¡Ë¤Î1¡ó°ÊÆâ¤È¤¹¤ë¸¶Â§¤òÄê¤á¡¢¸å¤Ë¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î1¡ó°Ê²¼¤È²þ¤á¤¿¡£
¡¡Âè2¤Ë¡¢Ê¼´ïÁõÈ÷¤ä¹¶·âÇ½ÎÏ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ËÊ¼´ïÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢67Ç¯12·î¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÅö»þ¤Îº´Æ£±Éºî¼óÁê¤¬½é¤á¤Æ¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¤Ë¡¢¡ÖÊ¸Ì±ÅýÀ©¡×¤¬¤¢¤ë¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷BBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¾Ê¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëËÉ±ÒÄ£¤È¼«±ÒÂâ¤¬54Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÁ°¤Î·³¹ñ¼çµÁÂÎÀ©¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤Ë´ð¤Å¤À©Äê¤µ¤ì¤¿ËÉ±ÒÄ£Ë¡Âè12¾ò¤Ï¡¢Ê¸´±¤¬ËÉ±ÒÄ£Ä¹´±¡Ê¸½ËÉ±ÒÁê¡Ë¤òÊäº´¤·¡¢Ä¹´±¤¬¼«±Ò´±¤òÅýÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾å²¼¹½Â¤¤òµ¬Äê¤·¤¿¡£À¯¼£²È¤Ç¤¢¤ë¼óÁê¤¬¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¹â»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¤ÏÊ¸´±ÅýÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÊ¸Ì±ÅýÀ©¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âè4¤Ë¡¢Ë¡Î§¤ª¤è¤ÓÂÐ³°¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©Ìó¡¢Âè5¤Ë¡¢¸À¸ì¡Ê¼Ò²ñ¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¡×¸¶Â§¤Ï¡¢Àï¸åÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ·ûË¡¤ÎÀº¿À¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¾Ê¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿ÏÂ·ûË¡¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñÆâË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ï¢¹ç¹ñ·³¤ÎÀêÎÎ²¼¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¹ñºÝÃá½ø¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¼ï¤ÎÀ¯¼£ÅªÌóÂ«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£ºÆ¤Ó·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤³¤½¤¬¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë´ðÈ×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£