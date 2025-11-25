矢田亜希子、ヘアカットでイメチェン「髪の毛つやつや」「大人かっこいいコーデ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/11/25】女優の矢田亜希子が10月24日、自身のInstagramを更新。ヘアカットでイメージチェンジした姿を公開した。
【写真】46歳美人女優、ファン絶賛の新ヘア
矢田は「伸びた分切ってもらいました！！」とヘアカットを報告。鎖骨の位置ほどの長さだった髪を肩のあたりまでで切り揃えた姿を、レザーのジャンパーにデニムパンツというカジュアルな装いとともに披露した。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「大人かっこいいコーデ」「美しい」「髪の毛つやつや」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆矢田亜希子、ヘアカットでイメチェン
◆矢田亜希子の投稿に反響
