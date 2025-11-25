浜口京子「過去1番か2番くらいの短さの前髪」新ヘア公開「ますます可愛くなった」「どんな髪型も似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/11/25】元女子レスリング選手でタレントの浜口京子が11月24日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】47歳元女子レスリング選手、可愛らしさ増したおしゃれヘア
浜口は「美容室に行って、私の過去1番か2番くらいの短さの前髪にしていただきました！」と報告。前髪は額が見えるほどのショートバングで、後ろ髪をサイドに流した新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「どんな髪型も似合う」「とっても素敵」「ますます可愛くなった」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
