【モデルプレス＝2025/11/25】元女子レスリング選手でタレントの浜口京子が11月24日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。

◆浜口京子、新ヘア公開


浜口は「美容室に行って、私の過去1番か2番くらいの短さの前髪にしていただきました！」と報告。前髪は額が見えるほどのショートバングで、後ろ髪をサイドに流した新しいヘアスタイルを披露した。

◆浜口京子の投稿に「ますます可愛くなった」と反響


この投稿に、ファンからは「どんな髪型も似合う」「とっても素敵」「ますます可愛くなった」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

