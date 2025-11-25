シャオミ・ジャパンは、最大200Hzの超高速リフレッシュレートを実現した「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」を、2025年11月21日（金）より販売開始します。

「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」

記事のポイント リフレッシュレート最大200Hzで、動きの速いゲームプレイ中もなめらかに再生します。27インチと23.8インチの2機種をラインナップするので、プレイスタイルやゲームのジャンルに合わせて選ぶことが可能です。

本製品は、ゲームプレイに特化したPCモニター。ラインナップは27インチの「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」（実売価格1万9980円／税込）と、23.8インチの「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」（同1万5980円／税込）の2機種が用意されます。解像度はいずれもフルHD（1920×1080ドット）。

最大200Hzの超高速リフレッシュレートとFast IPS技術を搭載し、ゲーム中の躍動感あふれるシーンでもなめらかに再生します。また、1ms（GTG）の超高速応答がゴースティングとモーションブラーを最小限に抑え、一瞬を争うeスポーツの世界において、素早いアクションでライバルを圧倒します。

G-Sync compatibleに対応し、GPUとモニター間のフレームレートを同期させることができます。これにより、動きの速いアクション中の画面のティアリング（ちらつき）やスタッタリング（カクつき）を軽減し、ゲームの重要な瞬間でも集中力を維持することが可能です。

HDR400対応で輝度範囲が拡張され、陰影はより深く、ハイライトはより鮮やかに表現します。また、400nitsのピーク輝度により、明暗のコントラストが強化され、画面上のあらゆるディティールをとらえることができます。

個別キャリブレーションにより、ΔE<2の高精度色再現を実現。さらに、8ビットの色深度が豊かで滑らかなグラデーションを描き出し、自然な色の移り変わりを実現しています。

入力はDPポートとHDMIポートを各1つずつ備えるほか、オーディオポートも備えています。

シャオミ・ジャパン 「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」 発売日：2025年11月21日 実売価格：G27i／1万9980円、G24i／1万5980円（いずれも税込）

