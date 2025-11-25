TWICEダヒョン、抜群スタイル輝く衣装姿公開「眼福の極み」「本当に憧れ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/25】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のダヒョン（DAHYUN）が11月24日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが輝く衣装姿を公開した。
【写真】K-POPトップアイドル、ノースリ＆ミニボトムスで美肌
【Not Sponsored 記事】
◆ダヒョン、抜群のスタイル際立つ衣装姿披露
ダヒョンは、ピアノや帽子などの絵文字を添え、衣装に身を包んだ姿を投稿。襟付きのノースリーブトップスと透け感のあるレースがあしらわれたボトムスを着用し、抜群のスタイルが際立つショットを披露した。
◆ダヒョンの投稿に「眼福の極み」と反響
この投稿に、ファンからは「ため息が出るほどの美しさ」「眼福の極み」「圧巻のスタイル」「本当に憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
