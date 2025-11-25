坂下千里子、長女リクエストメニューの弁当公開「想像以上の豪華さ」「本格的すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/25】タレントの坂下千里子が11月24日、自身のInstagramを更新。長女からのリクエストに応えた手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳ママタレント「ボリュームも満点」娘への手作り弁当
坂下は「今日のお弁当は、リクエスト頂きまして、豚カツ弁当です」とつづり、弁当の写真を投稿。「豚カツ」「千切りキャベツ」「万願寺とうがらしのおかか和え」「ゴボウサラダ」「明太子入り卵焼き」「椎茸のチーズ焼き」と献立を紹介し、彩り豊かで具沢山な弁当を披露している。
この投稿には「想像以上の豪華さ」「レベルが高い」「本格的すぎる」「衝撃のボリューム」「見ただけでおいしさが伝わる」などの反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
