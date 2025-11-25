全国で2か所しかない弁護士がゼロまたは1人の通称「ゼロワン地域」。その1つだった金沢地方裁判所の輪島支部管内に25日、新たな法律事務所が開業しました。



輪島ひまわり基金法律事務所・平良 卓也 弁護士：

「5か月かけて準備してきましたけれども、いよいよスタートだなという気持ちですね」



25日、石川県輪島市に新しく開設した「輪島ひまわり基金法律事務所」。



弁護士がいない、もしくは1人だけの地域、通称「ゼロワン地域」をなくすための基金を活用し、新設された法律事務所です。

全国の地方裁判所の支部管内で、ゼロワン地域の支部は、国内で2か所だけ。



その1つが、奥能登の4市町からなる輪島支部管内でした。



今回の新設により奥能登の弁護士は、穴水町の1人と合わせて2人に。



「ゼロワン地域」の解消となりました。



常駐する平良卓也弁護士は、震災による土地や相続の問題や、ローンの返済などの相談も受けていきたいと話します。

輪島ひまわり基金法律事務所・平良 卓也 弁護士：

「弁護士がお手伝いできる部分というのは本当に、ごくごく一部だとは思うんですけれどもただ、これから先、将来・未来に向かって、何か一歩を踏み出せるようなお手伝いができればいいなと思います」



法律の専門家が地元にいる安心感。



復旧復興に向けた身近な相談所の誕生に期待が膨らみます。