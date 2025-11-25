《40・50代の脱マンネリヘア》今っぽ感抜群！！ この冬試したい♡「こなれボブ」

髪型のマンネリに悩んでいる大人女性は、この冬こそイメージチェンジに挑戦してみて。今回ご紹介するのは、トレンド感を取り入れた「こなれボブ」。程よい抜け感と立体感で、顔まわりを垢抜けて見せてくれそうです。冬の装いにもマッチするので、この時期のヘアチェンジにもぴったり。ぜひこちらを参考に、脱マンネリヘアに挑戦してみてください。

上品ムードを引き出すくびれシルエット

ふんわりとしたトップと、毛先の外ハネが華やかなくびれボブ。遊び心を取り入れつつ、上品な雰囲気に仕上がっています。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「秋色のオリーブグレージュとクビレで多毛の方も軽やかに」とコメント。赤みを抑えたカラーが洗練された印象を与えてくれそうです。

ハイライトで白髪をカモフラージュ

ナチュラルな仕上がりがこなれ感満載なボブスタイル。細かなハイライトがヘアスタイルに陰影を与え、立体的に仕上がっています。このヘアスタイルを紹介しているインフルエンサーの@acco.mamaさんによると、「頭頂部の気になる白髪もガッツリハイライトのおかげでカモフラージュに成功」とのこと。白髪が気になる大人世代はぜひ参考にしてみて。

クセを活かして旬なシルエットに

こちらは、ヘアスタイリストの@urano_kazuyukiさんが「多毛さん癖毛さんもおすすめのスタイル」と紹介しているこなれボブ。クセを活かしたナチュラルなシルエットがおしゃれです。年齢による髪のクセやうねりが気になる人も、垢抜けた印象にチェンジできそう。

扱いやすく毎日のおしゃれ度アップ

こちらのボブは、顔まわりのレイヤーカットで華やかな雰囲気に。ヘアスタイリストの@nodiss_miukさんは、「扱いやすい長さでオシャレに」とコメントしています。肩にあたって自然に外ハネになりやすいスタイルなので、乾かすだけでおしゃれに決まりそう。いざという時に結べる長さがあると、アクティブな大人女性には心強いはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@acco.mama様、@urano_kazuyuki様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri