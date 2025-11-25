小野田紀美経済安全保障担当相が、25日までに自信のX（旧ツイッター）を更新。10月21日の大臣任命式で着用したシルバーのロングドレスを揶揄（やゆ）する投稿に「ドレスは全く悪くないので、小野田へのヘイトにドレスを巻き込むな。以上。」と警告した。



【写真】似合いすぎ！のシルバードレスに身を包む小野田氏

小野田氏は、Ｘの一般ユーザーの「高市早苗の子分 マウント取れる服って このことだったのか」とのつぶやきをスクリーンショットで添付し「この呟きとそこに集まっているリプが私の服をディスっているのですが…」と指摘した。



さらに「何か悪いとしたらそれは私の着こなしが悪いだけで、服は全く悪くありません。この正礼装は東京ソワールという日本のフォーマルウェアブランドのもので、宮中のドレスコードに対応できる正礼装を作られている数少ない日本のブランドです。宮中のドレスコードに合う服って本当に希少なので、過去の組閣の写真を見れば、私以外の方も多々同ブランドの同色のドレスも選ばれています」と説明した。



以前、Xで片山さつき財務相との“ドレスかぶり”を指摘された際に、自前の服だとして「色も生地も一緒です。同じところの服だったので」「ヒール履いて180cm近くなる私の背丈に合うドレスコード対応ロングドレスは一つもなかったんですよ」と悩みを打ち明けていた。



小野田氏は「どのドレスも私には長さが足りない中で、その中で少しでも長い丈で合うものを、とお店の方が選んで下さったドレス。宮中のドレスコードに合う正礼装です。何も知らない方々が、小野田憎しで日本のブランドのスタンダードなフォーマルウェアをディスるのは、ブランドさんをはじめ、今までこのドレスを着てきた方にも失礼ですし、これから着る人にも失礼です。営業妨害ですよ」と強く訴えた。



（よろず～ニュース編集部）