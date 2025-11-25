◇サッカー イングランド・プレミアリーグ第12節 エヴァートン 1-0 マンチェスター・ユナイテッド(日本時間25日、オールド・トラフォード)

試合に勝利したエヴァートンですが、選手がチームメートを殴って退場する珍事が起きました。

事件が起きたのは前半13分。MFのイドリッサ・ゲイエ選手が自陣ペナルティーエリア内でルーズボールを回収しピンチの目を摘み取りますが、味方につなごうと出したパスに誰も反応できず。これを相手選手に拾われあわやゴールというシュートを打たれました。

ゲイエ選手はこのプレーに怒りをあらわに。パスに反応しなかったDFマイケル・キーン選手の顔を左手で殴りつける暴挙に出ました。

この事件に主審はゲイエ選手にレッドカードを提示。なおも怒りが収まらないゲイエ選手は駆け寄ったチームメートになだめられると、ピッチをあとにしました。

まさかの事態で前半早々に10人となってしまったエヴァートンでしたが、試合は前半29分にゴールをあげると逃げ切りに成功。敵地で勝ち点3を手に入れています。