山形市の市街地で25日、クマの目撃情報があるなど、各地でクマの出没が相次ぐ中、住宅地にクマが出没したことを想定した「緊急銃猟」の訓練が河北町で行われました。また、庄内町では25日午後、クマ1頭を緊急銃猟で駆除しました。



訓練には警察や消防、地元猟友会のメンバーなどおよそ30人が参加しました。

河北町では10月、市街地にある町民体育館で体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されています。

町は県内全域でクマの目撃が相次いでいる状況を受け、県の専門チーム「緊急銃猟タスクフォース」の派遣を要請。チームとの意見交換を受け、今回初めて「緊急銃猟」の訓練に臨みました。

訓練は小学校が隣接する公共施設にクマが居座っているとの想定で行われました。はじめに猟友会のメンバーと警察官がペアになり、クマに近づく際の隊形を確認しました。





「右ききですか？左隣について」その後、2つの班に分かれておよそ100メートル以上離れた位置から猟友会のメンバーが模擬銃で銃弾1発を発射し、もう一つの班がクマが駆除されたことを確認しました。訓練「クマの舌が出ている。駆除を確認した。銃弾が貫通してここに着弾した。」町は参加者から出た課題を集約し、緊急銃猟のマニュアルなどに反映させていくとしています。河北町防災危機管理課 大泉正博課長「迅速かつ円滑に安全確保をした上で緊急銃猟を行うことでは各関係機関と連携して進めることが 大事だと思うので、継続して調整して住民の安全を第一に考えて、進めていく」県内では25日、庄内町で午後2時すぎ、体長60センチほどの子グママ1頭を緊急銃猟で駆除したほか、山形市泉町の馬見ケ崎河川敷でクマ2頭が目撃されています。