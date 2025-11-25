聴覚に障害のあるアスリートの祭典・デフリンピックは25日、バスケットボール女子の決勝が行われ、鶴岡市出身の小鷹実春選手ら日本代表がアメリカを65対64で下し、この競技で初の金メダルに輝きました。今大会で県勢初のメダル獲得です。



今回の大会で初めての決勝進出を果たしたバスケットボール女子日本代表。

前回大会の優勝国・アメリカとの決勝戦には、鶴岡市出身で背番号23の小鷹実春選手も先発しました。

第1クオーター、赤のユニフォームの日本は小鷹選手にボールを集めます。





「日本速攻で2点を決めました」速攻「3ポイント決まりましたきょう2本目の3ポイント」小鷹選手の3ポイントシュートや速攻で得点を重ねた日本。第3クオーターまでにアメリカに5点のリードを広げ最終クオーターに突入します。追いかけるアメリカ、しかし日本は小鷹選手を軸にリードを維持。そして…。歓喜の瞬間「わずか1点差で日本がデフリンピックで初優勝 初の金メダル」日本が65対64で前回王者のアメリカを下し、デフリンピック初の金メダルに輝きました。小鷹選手はこの試合、チーム最多の26点を決め、日本の快挙に貢献しました。