9歳からは“子どもだけ利用”もOK 都会の子育て層に大人気、六本木の「親子ラウンジ」に新プログラム登場! その内容とは?
ボーネルンドは11月24日から、小学生と大人向けのプログラムを、ボーネルンド六本木ヒルズ店の親子のためのシェアスペース「親子ラウンジ」にて開始した。
ボーネルンド六本木ヒルズ店「親子ラウンジ」
ボーネルンド六本木ヒルズ店は、10月のリニューアルオープンにあわせ、親子のためのシェアスペース「親子ラウンジ」を新設した。ボーネルンドのあそび道具で遊びながら親子でゆっくり過ごせるほか、9歳以上なら子どもだけでの利用もできる。
新たに開始する小学生と大人向けプログラムは、既存の赤ちゃん向けプログラム「赤ちゃんとPLAYTIME」「ボブルス・赤ちゃんエクササイズ」「1歳はじめてのお誕生日会」に続く取り組み。
12月13日、2026年1月31日に行う「実は楽しい国語の時間」は、20年以上、公立や国立の小学校で研究を続けてきた岩崎千佳先生による小学生向けプログラム。国語が教科の目標としているさまざまな資質・能力(伝え合う力、思考力、想像力、言葉のよさを感じる等)を、遊びながら自然に身につけることができる。参加費は1回5,500円(2月まではトライアル価格1回3,300円)。
ちか先生の「実は楽しい国語の時間」
毎週火曜日に実施する「ENGLISH LAB(イングリッシュラボ)」は、インターナショナルスクールや英語教室で人気のMs.Tenie先生が、「STEAM」をテーマにさまざまな実験を行う。初回トライアル価格は3,300円。
Ms.Tenie(ミズ・テニー)のENGLISH LAB(イングリッシュラボ)
都会で子育てするママパパを支援する特別プログラムも開催する。星山麻木先生の子育て支援プログラム「発達サポーター講座〜六本木特別バージョン」は、2026年2月15日から開催。全7回のプログラムで、参加費は1回5,500円。
発達サポーター講座〜六本木特別バージョン
年少〜12歳の子どもとその保護者を対象とした「1DAYプログラム」は、脳科学の観点から、それぞれの個性や気質の違いを学ぶワークショップ。12月7日・14日、1月18日、2月8日に実施する。参加費は5,500円。
親子ニューロワークショップ「1DAYプログラム」
