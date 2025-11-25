滝沢眞規子、高級ブランドなど愛用するサングラス＆メガネを紹介「なんでも似合うし素敵すぎる」「自宅本当にお店みたい」
モデルの滝沢眞規子（47） が、25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。愛用するサングラス＆メガネを一挙公開した。
【動画】「とても素敵」滝沢眞規子が愛用するサングラス＆メガネ10選
ドレッサールームの引き出しに、約30個のコレクションがズラリと並ぶ様子を披露。1つずつケースに入っていると見づらいため、すべてケースから取り出して収納するという、見やすさを重視した収納の工夫を明かしている。
これらのサングラス＆メガネは「365日中のほとんど何かしら持って出かける」自身にとっての必需品であることを伝え、動画ではその中でも最近よく愛用しているアイテムを10個紹介した。
プラダから3本、ジェントルモンスター、A.D.S.R.、Lunetta BADAから2本、ティファニーのサングラスを紹介し、高級ブランドから国産ブランドを披露。
メガネでは、レイバンのアイテムを2本を披露。10数年前から愛用しているキャットアイのデザインや、パリコレへ訪れたときに着用したサングラスなど、こだわりあふれる個性的なアイテムを公開している。
ファッションに合わせて選ぶポイントやこだわりも伝え、コメント欄には「どんなサングラスも似合うのは、タキマキさんしかいないと思う」「自宅本当にお店みたい過ぎて 羨ましい」「サングラスもコーデに合わせて選ばれていて、とても素敵です」「なんでも似合うし素敵すぎる」などの反響が寄せられていた。
【動画】「とても素敵」滝沢眞規子が愛用するサングラス＆メガネ10選
ドレッサールームの引き出しに、約30個のコレクションがズラリと並ぶ様子を披露。1つずつケースに入っていると見づらいため、すべてケースから取り出して収納するという、見やすさを重視した収納の工夫を明かしている。
これらのサングラス＆メガネは「365日中のほとんど何かしら持って出かける」自身にとっての必需品であることを伝え、動画ではその中でも最近よく愛用しているアイテムを10個紹介した。
メガネでは、レイバンのアイテムを2本を披露。10数年前から愛用しているキャットアイのデザインや、パリコレへ訪れたときに着用したサングラスなど、こだわりあふれる個性的なアイテムを公開している。
ファッションに合わせて選ぶポイントやこだわりも伝え、コメント欄には「どんなサングラスも似合うのは、タキマキさんしかいないと思う」「自宅本当にお店みたい過ぎて 羨ましい」「サングラスもコーデに合わせて選ばれていて、とても素敵です」「なんでも似合うし素敵すぎる」などの反響が寄せられていた。