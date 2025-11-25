西島秀俊×市川染五郎『人間標本』特別映像解禁 台湾ロケ＆標本制作の舞台裏が明らかに
Amazonのプライム会員向け動画配信サービス「Prime Video」で独占配信されるAmazon MGMスタジオ製作の新ドラマシリーズ『人間標本』（12月19日より全5話一挙配信）より、主演の西島秀俊、市川染五郎、原作者・湊かなえ、監督・廣木隆一ら4人のインタビューや台湾ロケをはじめ貴重なメイキングシーンを収めた特別映像が公開された。
【動画】『人間標本』特別インタビュー映像
本作は、『告白』『Nのために』『母性』など数々の話題作を生み出してきた湊かなえが、「一番面白い作品が書けた」と語る同名小説の実写化。“親による子殺し”を真正面から扱うセンセーショナルな題材で、蝶研究の権威・榊史朗（西島）が、自身の息子・至（染五郎）を含む少年6人を「人間標本」にしたと告白する衝撃のストーリー。
解禁されたインタビュー映像は、「これは大変な仕事を受けたな、というのが最初の印象でした」という、西島のひと言からスタート。本作で描かれる、“親の子殺し”という禁断の物語に葛藤しながらも挑戦を決意した西島の心境とともに、「とてもヘビーな内容なので、集中力を保って自分を維持できるかなと不安がありました」と語る染五郎や、「すごいプレッシャーでした」と明かす廣木監督らが、作品にかける覚悟を語っている。
映像中盤では、クランクイン時の西島、現代劇ドラマ初出演の染五郎の凛々しくも無邪気な姿を捉えたメイキングシーンも収録。西島は染五郎のことを「背筋に一本筋が通っているところが美しさにつながっている」と評し、染五郎は「自然と“父親”としての距離感を作ってくださってありがたかった」と、双方が深い信頼関係を築いていったことがうかがえる。
台湾ロケでも、西島と染五郎が、まるで“本物の親子”のような自然な空気を漂わせながら交流を深める様子が確認できる。
さらに、原作者の湊が「子どもがきちんと受けとめられるようになってから書かなければいけないと思っていた」と、10年以上温め続けてきた理由を明かす場面も。湊が思わず感嘆したという“人間標本”制作の舞台裏も映像に収められており、荒木飛羽、山中柔太朗、黒崎煌代、松本怜生、秋谷郁甫ら若手キャストが、おぞましくも美しい標本姿に挑んだ。
映像とともに解禁された場面写真では、西島と染五郎にとって大切な思い出となった「台湾」の地で見せる、榊親子の仲睦まじい様子が切り取られている。蝶の世界に魅了され、最愛の息子までも標本に変えてしまった史朗。彼の本質は、異常殺人者か、至高の芸術家か――。場面写真からは想像もつかないほどの狂気と悲哀に満ちた結末が予感される。
