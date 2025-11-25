明石家さんま、“韓国名”を明かす 「憧れの韓国女優さん」にメロメロで自己紹介→意味にスタジオ爆笑
お笑い芸人・明石家さんまが、21日放送のカンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』に出演し、“韓国名”を明かす場面があった。
【動画】小栗旬＆ハン・ヒョジュが明石家さんまを語る…“仲睦まじい”流ちょう日本語動画
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』から小栗旬、ハン・ヒョジュがゲスト出演。ハン・ヒョジュについて、さんまは「私の憧れの韓国女優さん」と告白し、迎え入れるとメロメロになった。
さんまは「私の名前は韓国で言うと、“イ・ホンナム”です。韓国名は“イ・ホンナム”です」と自己紹介。離婚男の意味で「バツイチ男です」と説明すると、ハン・ヒョジュは爆笑だった。
同番組は、カンテレドーガ、TVerで見逃し配信を実施。
■『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』概要
放送日時：11月21日（金）午前9時〜10時52分（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）
出演：明石家さんま
ゲスト：北川景子、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、小栗旬、ハン・ヒョジュ、XG、桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフ
【動画】小栗旬＆ハン・ヒョジュが明石家さんまを語る…“仲睦まじい”流ちょう日本語動画
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』から小栗旬、ハン・ヒョジュがゲスト出演。ハン・ヒョジュについて、さんまは「私の憧れの韓国女優さん」と告白し、迎え入れるとメロメロになった。
さんまは「私の名前は韓国で言うと、“イ・ホンナム”です。韓国名は“イ・ホンナム”です」と自己紹介。離婚男の意味で「バツイチ男です」と説明すると、ハン・ヒョジュは爆笑だった。
同番組は、カンテレドーガ、TVerで見逃し配信を実施。
■『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』概要
放送日時：11月21日（金）午前9時〜10時52分（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）
出演：明石家さんま
ゲスト：北川景子、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、小栗旬、ハン・ヒョジュ、XG、桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフ