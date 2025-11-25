クマの大量出没が飲食店や酒販店など飲食業界に大きな影響を及ぼしています。



秋田市の繁華街でも客足が遠のく一方で、店の経営者からは「我慢するしかない」という声も聞かれました。



一方で、あるメニューが人気を集めている店もあります。取材しました。

■3連休前の金曜日なのに…

4日前の今月21日。



北嶋大聖記者

「3連休を前にした金曜日で、本来なら多くの人で賑わう通りは人通りがまばらな印象です」





■“宴席の定番”ビールの販売量にも影響 長期化懸念

県内有数の繁華街通称「川反」地区です。竿燈大通りを挟んで反対側ですが、同じ秋田市大町で今月19日の朝、体長約1メートルのクマが目撃されています。“川反”で30年余りにわたって営業を続ける「秋田乃瀧」です。クマの大量出没が続くにつれ、週末の客足が遠のき始めました。去年の同じ時期と比べて売り上げは6割ほどに落ち込んでいると言います。秋田乃瀧 店主 齊藤育雄さん「コロナ振りですね」「コロナ禍の時と同じですね」「（心が）折れますけどね、これはクマさんに言うわけにもいかないし、かといって行政にお願いしたってどうなるわけでもないし、これはやっぱりちょっとの間いろんななんか対策ができるまで我慢するしかないんじゃないですかね」蘇る苦い記憶。クマの出没の影響はこの店だけに留まりません。

こちらは主に飲食店向けに酒を販売している「酒の英雄」です。



特に販売量が減っている商品があります。



「少なく見えるでしょ」



それはビールです。



「宴席の定番」ゆえに色濃く影響を受けているといい、例年に比べて約1割減りました。



飲食店からの悲痛な声が聞こえてきたのは9月ごろからでした。



酒の英雄 冨野和巳社長

「一部ではそれ（クマの出没）に伴ってキャンセルが出たりだとかそういう話も伺っております」

記者

「それは一部の地域？」

酒の英雄 冨野和巳社長

「秋田市内でいうと繁華街っていうのが駅前、川反大町、山王、ま、全体ですね」



懸念されるのは影響の長期化です。



酒の英雄 冨野和巳社長

「12月、1月、2月とまたクマの出没となると飲食業界っていうところにもすごい大打撃になるんじゃないかなと思っております」

■珍しい〇〇肉を求める客で人気集める店も

多くの飲食店で客足が遠のく一方、人気を集めている店もありました。



店主の岩崎歩さんです。



2年前のオープンと同時に、ほかの店ではあまり出していない肉を提供しています。



店主 岩崎歩さん

「こちらが秋田県産のツキノワグマです」「背ロースという背中の部位です。牛とかで言うサーロインにあたる部位ですね」



クマ肉は火が通りにくいためじっくりと10分ほどかけて焼いていきます。



店主 岩崎歩さん

「気の実とか、ドングリだとか、そういうのを食べてるやつはちょっとナッツっぽい香りがしたり…」



北嶋大聖記者

「思った以上にやわらかいです」



クマ肉を求める客は日増しに多くなっているといいます。



「ヒグマもツキノワグマも、今年はたくさん獲れているので、来た時にないってことはないので」



年内は週末を中心に予約が埋まってきているという岩崎さんの店。



ただ、農林水産省のまとめによりますと、クマを食肉として処理・加工できる施設は県内に2つしかありません。



駆除されたクマのほとんどはその後利用することなく捨てられているといいます。



岩崎歩さん

「捨ててしまったら何もならないですけど、それをひとつ食の経済の活性化につながると思うので、できれば有効活用できればなというのが僕の願いですね」



危機を乗り越えようと試行錯誤する飲食店。



これから年末年始のかき入れ時を迎えますが、多くの店はクマの出没に翻弄される日々が続いています。