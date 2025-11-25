福井県の杉本達治知事は、職員に送ったテキストメッセージをめぐり、セクシュアルハラスメントの通報を受けたことの責任を取りたいとして、辞職する意向を明らかにしました。

福井県・杉本達治知事「本当に申し訳ありませんでした」

杉本知事は午後4時から県庁で臨時の会見を開き、県政の混乱を少しでも抑えるため、知事の職を辞することを決意したと述べました。

杉本知事は4月下旬、県職員に「不適切な内容のメッセージ」を送ったとして、セクハラの通報を受け、外部の弁護士が県職員への調査を進めていて、年明けに報告書が公表される予定です。

杉本知事は2026年度予算案の編成など、県政の混乱を少しでも抑えて、新しい体制で県政を再始動してもらうため、知事の職を辞することを決意したと述べました。

福井県・杉本達治知事「自分としては軽口だとか、少しふざけたつもりで書いていたということがもともとあったんだと思う。そういうことが今見れば、これはもうセクハラだったんだということを強く意識した」

知事選への出直しについて「今、出るつもりはない」

辞職すれば50日以内に知事選が実施されますが、杉本知事は出直し選挙について「今、出るつもりはない」としています。

杉本知事は岐阜県出身の63歳。2019年の知事選で初当選し、現在2期目でした。